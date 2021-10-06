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Названо самое выгодное гражданство для международного туризма
Общество
Названо самое выгодное гражданство для международного туризма
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 6 октября. Определены страны, граждане которых могут посещать наибольшее число других государств без оформления визы.

Конечно, пандемия COVID-19 ударила по многим привычным сферам жизни. Значительно пострадал от нее и туризм. Перелеты между странами попадают под жесткие ограничения, а то и вовсе отменяются. Но в любом случае сфера международных путешествий не исчезла, она продолжает восстанавливаться. Для посещения большинства зарубежных стран нужна виза. Недавно лондонское агентство Henley & Partners составило рейтинг самых удобных гражданств для безвизовых путешествий. Об этом рассказывает издание «Вести Подмосковья».

Тройку призеров вдвоем возглавили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут совершать безвизовые поездки по 192 направлениям. Второе место также разделили Германия и Южная Корея. Оттуда можно отправиться по 190 направлениям, не утруждая себя оформлением визы. Из Финляндии, Италии, Люксембурга и Испании — по 189 направлениям. Эти страны разделили третью строчку рейтинга. США и Великобритания в 2014 году находились на первом месте, а теперь опустились на седьмое. Их гражданам доступны путешествия без виз по 185 пунктам назначения. Худшее гражданство для международных поездок предоставляет Афганистан. Из этой страны можно отправиться без визы всего по 26 направлениям.

Ранее ФАН рассказывал о туристических предпочтениях жителей Петербурга в этом году. Они выбирали отдых в Ленинградской области или на юге России.

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