Курс биткоина превысил на торгах отметку в 55 тысяч долларов

Москва, 6 октября. Стоимость биткоина преодолела отметку в 55 000 долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютных бирж.

В последний раз первая в мире по уровню капитализации криптовалюта торговалась выше 55 тысяч долларов в середине мая текущего года. Рекорд стоимости биткоина был установлен 14 апреля, когда курс виртуальной монеты достиг 64,8 тысячи долларов. После этого на рынке криптовалют началась коррекция. В сентябре биткоин вновь преодолел планку в 50 тысяч долларов. В начале прошлого месяца криптовалюта торговалась выше 52,9 тысячи долларов, когда в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина платежным средством.

Согласно сведениям биржи Binance, за последние сутки биткоин подорожал на 10%. Его капитализация превысила 1 трлн долларов. За последнюю неделю стоимость криптовалюты увеличилась на 36%.

Аналитик Deutsche Bank Research Марион Лабур ранее перечислил риски биткоина как средства сбережения. Кроме того, эксперт заявил, что цифровая монета не сможет полноценно заменить традиционные деньги.