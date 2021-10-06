В Марий Эл пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию

Йошкар-Ола, 6 октября. В Йошкар-Оле в Ледовом дворце «Марий Эл» пройдут чемпионаты «Кубок России — Ростелеком» и всероссийские соревнования «Марийский лед». Участники состязаний будут соперничать в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

«Медиапоток» опубликовал программу соревнований.

10 октября (воскресенье)

16:30–18:40 — танцы на льду КМС, ритм-танец.

18:55–20:00 — танцы на льду МС, ритм-танец.

11 октября (понедельник)

13:45–16:10 — танцы на льду КМС, произвольный танец.

16:25–17:40 — танцы на льду МС, произвольный танец.

17:55–20:00 — женщины, МС, короткая программа.

20:15–21:30 — мужчины, МС, короткая программа.

12 октября (вторник)

13:45–16:30 — женщины, МС, произвольная программа.

16:45–18:15 — мужчины, МС, произвольная программа.

18:30–19:30 — пары, КМС, короткая программа.

19:45–20:30 — пары, МС, короткая программа.

13 октября (среда)

14:00–15:05 — пары, КМС, произвольная программа.

15:20–16:05 — пары, МС, произвольная программа.

16:20–19:30 — девушки, КМС, короткая программа.

19:45–23:50 — юноши, КМС, короткая программа.

14 октября (четверг)

11:30–14:35 — девушки, КМС, произвольная программа.

14:50–18:05 — юноши, КМС, произвольная программа.

Ранее ФАН сообщал, что Красноярск может стать базой подготовки фигуристов к зимним Олимпийским играм. Олимпиада в столице Китая запланирована на 2022 год. Она пройдет с 4 по 20 февраля.