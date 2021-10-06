Донбасс сегодня: защитники ЛНР сбили дрон-камикадзе, десантники ВСУ оставляют позиции

Донбасс, 6 октября. Защитники ЛНР предотвратили удар ВСУ по объекту энергоснабжения республики. Десантники ВСУ оставляют позиции из-за невыплат денег за участие в боевых действиях. Армия Киева несет потери из-за пьяных разборок солдат. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки армия Украины совершила одну огневую провокацию на территории ДНР. Зафиксирован обстрел села Лозовое на донецком направлении. Здесь киевские силовики применили 82-мм минометы.

В ЛНР обстреляны три населенных пункта. Применялись ручные и станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Пострадавших среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Защитники ЛНР предотвратили удар ВСУ по объекту энергоснабжения

ВСУ все чаще прибегают к террористической тактике, готовят и наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры республик. На прошлой неделе ВСУ при помощи беспилотника атаковали в Славяносербском районе ЛНР подстанцию. Накануне во вторник пытались нанести удар с воздуха по территории Михайловской электрической подстанции в ЛНР. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в оборонном ведомстве республики.

Украинские силовики из 24-й отдельной механизированной бригады с позиций в районе Золотого-5 запустили самодельный беспилотный аппарат-камикадзе, который оснастили боевым зарядом. Детонация должна была произойти в момент соприкосновения корпуса БПЛА со зданием подстанции.

Удар был предотвращен благодаря слаженным действиям народной милиции. Защитники ЛНР вовремя обнаружили и сбили аппарат. Удалось предотвратить аварийное отключение трех населенных пунктов и десяти тысяч абонентов.

Десантники ВСУ оставляют позиции

В передовых частях украинской армии, задействованных в ООС, продолжают работу агитационные комиссии из штабов оперативно-тактических группировок, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Агитаторы пытаются убедить солдат, у которых истекли сроки контрактов, продолжить службу в зоне ООС.

Но мероприятия не находят поддержки среди личного состава ВСУ. А особенно остро стоит эта проблема в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, где практически все солдаты с истекающими сроками контрактов намерены увольняться из армии. Основная причина — невыплата так называемых «боевых». В бригаде полностью отсутствует дисциплина, военнослужащие группами оставляют позиции и отказываются выполнять приказы командования.

facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Армия Киева несет потери из-за пьяных разборок военнослужащих

Небоевые потери в украинской армии продолжают расти. С приходом холодов солдаты все чаще согреваются алкоголем. Это провоцирует рост конфликтов.

Это произошло и на передовой 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Богдановки Донецкой области. После совместного распития спиртного возник конфликт, который закончился перестрелкой и ранением одного из «защитников» в руку.

Еще один инцидент, но уже с более тяжелыми последствиями для пострадавшего произошел в районе Новомихайловки на позициях 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Рядовой Василенко, пребывая в измененном состоянии сознания, выстрелил своему товарищу под ноги из подствольного гранатомета. Последний получил множественные осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

В Народной милиции ЛНР сообщили о пьяном конфликте в передовом подразделении 57-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии. Конфликт возник после совместного распития алкоголя и закончился гибелью военнослужащего. Последнему были нанесены множественные удары металлическим предметом по голове. При этом в Луганске не исключили, что потеря будет представлена командованием бригады как боевая.