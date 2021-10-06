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Сенатор Косачев напомнил УЕФА о прямых обязанностях на фоне вмешательства в политику
Политика
Сенатор Косачев напомнил УЕФА о прямых обязанностях на фоне вмешательства в политику
council.gov.ru  /  Официальный сайт Совета Федерации ФС РФ

Москва, 6 октября. УЕФА забывает о своих прямых обязанностях и занимается политикой, что может обернуться не лучшими последствиями. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Парламентарий прокомментировал фото с презентации нового логотипа Евро-2024 в Германии. Крым изображен в цветах флага Украины. Сенатор сообщил об этом подписчикам в Facebook.

«УЕФА по уши влезает в политику, забывая о своих прямых обязанностях перед спортсменами и футбольными болельщиками», — подчеркнул Косачев.

Вице-спикер Совфеда назвал это плохой историей. По мнению Косачева, последствия будут из разряда «далеко не лучших».

Союз европейских футбольных ассоциаций 5 октября презентовал логотип чемпионата Европы 2024 года. Мероприятие пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отреагировала на презентацию УЕФА и логотип с «украинским» полуостровом. Политик указала на дискриминацию крымских спортсменов.

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косачев уефа совфед
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