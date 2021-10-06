МВФ призвал Алжир пересмотреть экономическую политику

Вашингтон, 6 октября. Международный валютный фонд призвал Алжир «перезагрузить экономическую политику и провести структурные реформы».

Организация обусловила такую необходимость масштабными изменениями, вызванными последствиями распространения COVID-19 и падением цен на топливо. Об этом МВФ сообщил в заявлении по итогам двадцатидневных виртуальных переговоров с властями АНДР, продолжавшихся с 13 сентября по 3 октября.

«Срочный пересмотр» североафриканским государством политики рекомендуется «для корректировки макроэкономических дисбалансов при обеспечении защиты и поддержки наиболее уязвимых групп», отмечено в отчете фонда.

«Власти Алжира приняли ряд мер по смягчению воздействия пандемии COVID-19 и с июля активизировали кампанию вакцинации», — заметила глава миссии в АНДР и начальник отдела Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Женевьев Вердье, выступая в Вашингтоне.

Однако по ее словам, последствия распространения коронавируса и одновременное снижение добычи и цен на нефть привели в прошлом году к негативным последствиям для экономики страны и резкому сокращению ВВП на 4,9%.

«Пандемия еще раз выявила хрупкие сферы алжирской экономики, а также дефицит государственных финансов», — добавлено в отчете.

ВМФ призвал власти североафриканского государства реализовать комплексные и последовательные программы фискальной, денежно-кредитной и валютной политики.

«Широкая налогово-бюджетная корректировка с определением приоритетности мер по защите наиболее уязвимых слоев населения должна начаться в 2022 году и проводиться в течение нескольких лет для поддержания приемлемого уровня долга… Следует запретить денежно-кредитное финансирование для сдерживания инфляции и быстрого истощения международных резервов при одновременной диверсификации источников бюджетных инвестиций, в том числе за счет внешних заимствований», — сообщила Вердье.

Несмотря на то что Алжир является четвертой экономической державой на африканском континенте, он сильно зависит от колебаний цен на энергоносители, запасы которых приносят более 90% доходов. В начале 2021 года власти страны заявили о значительном снижении поставок нефти и газа за рубеж, отметив, что в случае продолжения данной тенденции АНДР вовсе прекратит экспорт ресурсов в течение ближайшего десятилетия.