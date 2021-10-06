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Боевики продолжают сдавать оружие в многочисленных пунктах сирийской провинции Деръа
Весь мир
Боевики продолжают сдавать оружие в многочисленных пунктах сирийской провинции Деръа
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Деръа, 6 октября. Процесс урегулирования статуса сложивших оружие боевиков и дезертиров продолжается в сирийской провинции Деръа. Лишь за последние три дня в полицейский участок города Джасим прибыли десятки сдавшихся, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

В настоящий момент аналогичные пункты регистрации действуют в Деръа аль-Балад — южном районе провинциальной столицы, городах Нава, Тасиль, Аш-Шаджара, Даиль, Сахим аль-Джулян, Телль Шахаб, Тафас, Аль-Музейриб, Аль-Ядуда. С 9 сентября на них явились около 8,4 тысячи человек.

Сдающиеся члены бандформирований принимали участие в обострении, имевшем место в конце июля в провинции Деръа. Они взялись за оружие в ответ на правительственную кампанию по борьбе с бандитизмом в регионе: в ее рамках прошли аресты лиц, заподозренных в грабежах, похищениях, убийствах местных жителей. Взбунтовавшиеся боевики захватили район Деръа аль-Балад в административном центре провинции, после чего правительственная армия начала стягивать подкрепления к городу.

После привлечения правительством военных подразделений произошли вооруженные столкновения, в большинстве случаев прекратившиеся после подписания мирных соглашений при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Сейчас возобновившие работу полицейские участки проводят регистрацию сдавшихся и принимают их оружие. Те, кто не уличен в особо тяжких преступлениях, после урегулирования своего статуса получат амнистию и возможность вернуться к мирной жизни.

Боевики продолжают сдавать оружие в многочисленных пунктах сирийской провинции Деръа
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

Параллельно этому процессу части сирийской армии укрепляют собственные опорные точки для обеспечения безопасности и стабильности на умиротворенных территориях.

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сирия деръа
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