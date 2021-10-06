Песков заявил об отсутствии планов о переговорах Путина и Вучича

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с сербским лидером Александром Вучичем, сообщили в Кремле.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в данный момент планов о переговорах Путина и Вучича нет.

Вучич на саммите в Словении заявил, что обратится к Путину за помощью по условиям энергетического кризиса. Выступая на полях саммита Евросоюз — Западные Балканы, он подчеркнул, что попросит Путина, чтобы ЕС и регион получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы.

«Те цены, которые сейчас на бирже, не только Сербия, никто не сможет выдержать», — высказался сербский лидер.

Вучич добавил, что предстоящий энергетический кризис беспокоит лидеров Евросоюза и региона.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к работе по стабилизации мирового рынка энергетики. Он подчеркнул, что этот процесс должен строиться на коммерческой основе. Российский лидер отметил необходимость учитывать интересы всех участников энергетического рынка.