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Песков заявил об отсутствии планов о переговорах Путина и Вучича

  /   Обновлено: 06 октября 2021 16:46
Политика
Песков заявил об отсутствии планов о переговорах Путина и Вучича
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с сербским лидером Александром Вучичем, сообщили в Кремле.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в данный момент планов о переговорах Путина и Вучича нет.

Вучич на саммите в Словении заявил, что обратится к Путину за помощью по условиям энергетического кризиса. Выступая на полях саммита Евросоюз — Западные Балканы, он подчеркнул, что попросит Путина, чтобы ЕС и регион получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы.

«Те цены, которые сейчас на бирже, не только Сербия, никто не сможет выдержать», — высказался сербский лидер.

Вучич добавил, что предстоящий энергетический кризис беспокоит лидеров Евросоюза и региона.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к работе по стабилизации мирового рынка энергетики. Он подчеркнул, что этот процесс должен строиться на коммерческой основе. Российский лидер отметил необходимость учитывать интересы всех участников энергетического рынка.

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Все новости / Политика / Песков заявил об отсутствии планов о переговорах Путина и Вучича
путин сербия вучич
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