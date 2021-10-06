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BadComedian остался недоволен самым популярным сериалом Netflix «Игра в кальмара»
Общество
BadComedian остался недоволен самым популярным сериалом Netflix «Игра в кальмара»
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Москва, 6 октября. Популярный российский блогер BadComedian (Евгений Баженов), специализирующийся на обзоре современных фильмов, не оценил нашумевший южнокорейский сериал «Игра в кальмара».

Обозреватель кинолент отметил, что сериал не вызвал в нем такого восторга, как у большинства людей по миру. Он не считает проект стримингового сервиса Netflix худшим в мире, но при этом не понимает того уровня шума, который возник вокруг него.

«Меня он так сильно не впечатлил. Это нет, не ужаснейший сериал в истории ни в коем случае, просто мне кажется, во многом он вторичен», — подчеркнул Баженов в комментарии Пятому каналу.

Блогер отметил, что подобная характеристика могла сложиться в его голове из-за того, что в свое время он посмотрел огромное количество фильмов в этом жанре. По его мнению, большинство из них намного четче донесли свою мысль. Кроме того, BadComedian остался недоволен развязкой сюжета.

«Меня сериал не впечатлил, мне он оказался затянутым. Не понравились диалоги, там есть очень интересные хорошие ходы, есть хорошие актерские работы, но это не стоит девяти часов, которые тратятся на этот сериал. Особенно после того, как на девятом часу просмотра ты знакомишься с концовкой этого сериала», — отметил блогер.

Финал «Игры в кальмара» настолько разочаровал блогера, что эта часть и смазала все впечатление от увиденного. Баженов уверен, что авторы проекта буквально «слили» концовку.

Ранее стало известно, что Netflix внесет некоторые правки в сериал. Из проекта будет вырезан номер телефона, по которому персонажи звонили для регистрации на смертельные игры.

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netflix badcomedian игра в кальмара
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