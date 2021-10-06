Доходы топовых стримеров Twitch попали в Сеть

Москва, 6 октября. Заработок популярных стримеров с платформы Twitch оказался раскрыт хакерами.

Киберпреступникам удалось взломать стриминговый сервис Twitch и похитить базу данных на 125 Гб. Злоумышленники слили всю информацию в интернет, среди украденных данных оказались сведения о доходах наиболее знаменитых стримеров, а также исходный код проекта. Об этом пишет VGC.

Например, доход стримера CriticalRole достиг свыше 9,6 млн долларов за три года. На втором месте по заработку расположился xQcOW с 8,4 млн долларов, а «бронзу» получил sammit1g, заработавший около 5,8 млн долларов.

Хакер, обнародовавший конфиденциальную информацию, объясняет свои действия желанием поддерживать конкуренцию в области потокового видео. Помимо этого, он сослался на стремление увеличить число сбоев в рамках Twitch. С его точки зрения, сообщество представляет собой «отвратительную и токсичную выгребную яму».

Аферист предоставил открытый доступ к внутреннему software development kit, который необходим для создания программного обеспечения, а также слил инструменты видеосервиса и исходный код игрового магазина Vapor, принадлежащего Amazon. Хакер добавил, что есть еще вторая часть украденных данных.

Twitch является специализированным видеостриминговым сервисом, который предназначен для просмотра роликов по тематике компьютерных игр. В рамках платформы возможно смотреть трансляции геймплея и кибертурниры.

По информации Privacy Affairs, недавно данные 1,5 млрд пользователей социальной сети Facebook были выставлены на черном интернет-рынке после взлома детища Марка Цукерберга.