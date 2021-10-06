«Досье Пандоры»: как лидеры стран Ближнего Востока пытаются сгладить удар от утечки

Публикация «Досье Пандоры» на Ближнем Востоке вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Оппозиционные СМИ выстрелили громкими публикациями, основанными на материалах Международного консорциума журналистских расследований ICIJ, которые были опубликованы 3 октября. Они содержат 11,9 млн файлов с конфиденциальной информацией, раскрывающей секреты бизнеса как бывших, так и действующих 330 политиков из 91 страны.

Благодаря этой утечке стали известны имена реальных владельцев почти 30 тысяч офшорных компаний, которые были зарегистрированы на Британских Виргинских островах, Сейшелах, в Гонконге, Белизе, Панаме, Южной Дакоте.

«Слив» заставил эмиров и политиков столкнуться с неудобными вопросами журналистов и острыми публикациями. Как отреагировали шейхи и к чему присматривается Вашингтон после скандальной утечки — разбиралась Международная редакция Федерального агентства новостей.

Ливан

Богатство семьи премьер-министра Ливана Наджиба Микати является законным и связано с телекоммуникационным бизнесом. С таким заявлением выступила пресс-служба офиса политика после обнародования «Досье Пандоры», в котором упоминается имя главы ливанского кабинета министров.

Как выяснилось, семья Микати, состояние которого оценивается в 2 млрд долларов, владеет панамской офшорной фирмой Hessville Investment Inc. В 1980-х годах политик основал инвестиционную компанию MI Group, директором которой назначил своего сына Махера Микати.

Федеральное агентство новостей /

После утечки глава ливанского кабмина заявил, что его предпринимательская деятельность прошла все необходимые проверки, а данные о своем имуществе он предоставил Конституционному совету Ливана еще в самом начале карьеры.

«Раскрытие информации произошло в соответствии с действующими законами и постановлениями. Не все накопленные состояния должны обязательно происходить за счет общего блага и нуждающихся людей», — пояснил политик.

Его сын и вовсе уточнил, что граждане Ливана используют офшоры «из-за легкости процесса регистрации».

«Многие владеют недвижимостью через компании, а не напрямую», — пояснил Махер Микати.

Впрочем, премьер оказался не единственным ливанским политиком, который попал в разразившийся скандал. «Жертвой» утечки стали его предшественник Хасан Диаб, а также глава Центрального банка Риад Саламе.

Диаба обвиняют в усугублении финансового кризиса в стране, в результате которого три четверти населения оказались за чертой бедности, а местная валюта потеряла около 90% покупательной стоимости за последние два года. Всемирный банк назвал ливанский экономический коллапс одной из самых глубоких депрессий в современной истории.

"The crisis in Lebanon is so grave the World Bank believes it may rank as one of the top three economic calamities to strike any nation for the past 170 years, beaten only by Chile’s Great Depression in the 1920s & the onset of civil war in Spain, 1930s." https://t.co/8uHOReNhd3 — Amro Ali (@_amroali) September 12, 2021

В «Досье Пандоры» содержатся сведения о зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирме, владельцем которой является бывший премьер-министр Ливана. Уставными целями компании названы торговля и консалтинговые услуги. Совладельцами значатся ливанский магнат Набиль Бадр и финансовый директор бейрутской инвестиционной компании Chedid Capital Али Хаддаде.

Сам Диаб, а также Набиль Бадр не стали комментировать данные из «Досье Пандоры». Однако советник бывшего премьер-министра Ливана Хадер Талеб пояснил, что содержащаяся в глобальном расследовании информация неверна.

«Фирма была зарегистрирована в 2015 году. Она вообще не работала», — заявил Хадер Талеб.

В 2015 году Хасан Диаб действительно уже ушел из политики. Покинув пост министра образования в 2014-м, он сделал перерыв, чтобы затем занять пост премьер-министра в 2018-м.

Иордания

Как следует из «Досье Пандоры», иорданский монарх Абдалла II является учредителем по меньшей мере трех десятков компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах, что помогло королю приобрести 14 элитных объектов недвижимости в США и Великобритании на сумму более 106 млн долларов.

«Это происходило в неприятное для короля время. Только-только начали утихать страсти после сорвавшегося переворота, который вскрыл глубоко укоренившуюся коррупцию в Иордании, — и тут новый удар по Абдалле», — комментирует утечку бывший аналитик ЦРУ Брюс Ридель.

На Ближнем Востоке траты монарха в размере 106 млн долларов не являются поводом для скандала, но Иордания считается одним из беднейших государств. У страны нет значительных нефтяных месторождений и запасов природного газа.

Тем временем Королевский суд страны уже выступил с опровержением материалов «Досье Пандоры», пояснив, что документы содержат неточную информацию: часть из них преувеличивает масштаб «трагедии» либо неверно их истолковывает.

«Королевский Хашимитский суд следил за недавно опубликованными сообщениями СМИ о собственности, принадлежащей Его Величеству королю Абдалле за рубежом, которые содержали неточности, искажали и преувеличивали факты», — говорится в заявлении пресс-службы королевского двора.

Утечку раскритиковал и сам монарх. Он назвал просочившуюся в публичный доступ информацию о нем «крестовым походом неустановленных субъектов» против Иордании.

Pandora Papers: In Jordan, King Abdullah leaks are met with media blackout https://t.co/FpNEWh5ZIv — freegazaorg (@freegazaorg) October 5, 2021

Еще одним фигурантом слива в Иордании стал бывший политик Абдул Карим Кабарити, который занимал несколько крупных постов в правительстве. Среди прочих он возглавлял кабинет министров в период с 1996 по 1997 годы.

Кабарити попытался провести ряд экономических реформ, которые разозлили членов семьи монарха. В результате споров политик перешел на должность главы королевского двора, но был уволен и с этого поста меньше года спустя из-за разногласий как с самим королем, так и с новым премьером.

#Qatar The emir's mother, Sheikh Mozah bint Nasser, acquired real estate in London in 2013 for $ 187 million

King Abdullah II of #Jordan.His numerous lot of real estate in Britain and the United States,only 14 properties in London and California for a total of $100 million — Dana Levi דנה???????????????????????? (@Danale) October 4, 2021

Уйдя из политики, Абдул Кабарити вошел в советы директоров четырех банков, а также стал председателем правления Algerian Gulf Bank. До мая 2021 года он являлся главой совета директоров Jordan Kuwait Bank.

Согласно данным «Досье Пандоры», Кабарити связан с двумя офшорными компаниями — Kuwait Projects Exploration Company Limited и Kuwait Wealth Holding Company Limited. Они были созданы на Британских Виргинских островах в 2013 году. Уставными целями упомянуты инвестиции в акции, облигации, банковскую недвижимость.

В 2020 году эти компании являлись акционерами нескольких финансовых учреждений, в число которых входят Jordan Kuwait Bank, его дочерние организации United Financial Investments Company и Cairo Amman Bank.

«Я не занимался какой-либо незаконной деятельностью, а также деятельностью, связанной с двумя упомянутыми компаниями. Тот факт, что в какой-то момент в 2013 году я решил использовать обе фирмы на Британских Виргинских островах, был связан с моим желанием остаться анонимным», — заявил Абдул Карим Кабарити.

Тем временем королевские спецслужбы уже взяли под особый контроль распространение «Досье Пандоры» в пределах Иордании. Об этом сообщило издание Middle East Eye.

«Мне позвонил сотрудник службы безопасности Иордании и попросил удалить с нашего веб-сайта новость, цитирующую BBC», — рассказал один из иорданских журналистов на условиях анонимности.

Бахрейн

Принц Халифа бин Салман Аль Халиф до своей смерти в 2020 году был самым долгоправящим премьер-министром в мире. На эту должность бахрейнский политик был назначен в 1971 году после того, как островное государство провозгласило независимость от Великобритании.

Удерживать пост главы кабмина Бахрейна принцу помогли родственные связи. Он — брат бывшего правителя Бахрейна и дядя нынешнего короля Хамада бин Исы Аль Халифа.

'For example, the revelation that Tony and Cherie Blair saved £312,000 in stamp duty when they bought a British Virgin Islands company which owned a London building from the family of Bahrain’s minister of industry and tourism.'https://t.co/IKM7LwsmI5 — Thiago Carvalho (@CyrilPedia) October 6, 2021

В 1996 году Халиф бин Салман Аль Халиф основал компанию Minto Corp на Британских Виргинских островах. Фирма занималась инвестициями в Швейцарии и Германии. Ее активы составляют 60 млн долларов. Судя по рукописным распискам, эти деньги поступали из бюджета королевской семьи.

Власти Бахрейна в настоящий момент игнорируют утечку.

Кувейт

Ныне покойный шейх Сабах Аль Хамад Аль Джабер ас-Сабах стал премьер-министром Кувейта в 2006 году — после того как его двоюродный брат Саад Аль Абдалла отрекся от своего положения эмира. Новый назначенец приобрел репутацию опытного дипломата благодаря посредничеству в урегулировании многих конфликтов на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане и Йемене. Его даже называли «деканом арабской дипломатии».

Some of the of world leaders who were found in the Pandora papers. Of course there is former king Juan Carlos of Spain and Abu Dhabi ,Qatar and Kuwait leaders as well. pic.twitter.com/zHOWiSk5LE — Ali Younes (@Ali_reports) October 3, 2021

Судя по данным «Досье Пандоры», Сабах Аль Ахмад ас-Сабах и его семья были бенефициарами двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Им принадлежат две виллы в Asoufid Bay Club, расположенные в Марракеше (Марокко). Приблизительная стоимость этой недвижимости оценивается в 1,1 млн долларов каждая.

Бизнес семьи Ас-Сабаха имеет сложную организационную структуру. Владельцем недвижимости являются две марроканские компании, которые, в свою очередь, принадлежат также кувейтской KIPCO. Она считается крупнейшей торговой фирмой в Персидском заливе.

Представителям KIPCO были направлены многочисленные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию, однако пока они остаются без ответов.

Катар

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, по данным ICIJ, связан с двумя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах. Обе владеют элитной недвижимостью в Лондоне. Одна из них — Thapr.

Кроме того, объектом расследования «Досье Пандоры» стал бывший премьер-министр Катара Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани. Теперь он бизнесмен, чье состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.

Pandora Papers: The Qatar ruling family bought two of the UK's most expensive houses in a deal that allowed them to avoid £18.5m in stamp duty, leaked documents show. https://t.co/abFx56T0v7 — Amrita Bhinder ???????? (@amritabhinder) October 5, 2021

В период с 2007 по 2013 годы Хамад Аль Тани занимал несколько государственных постов. Он был премьер-министром, а также министром иностранных дел. В 2012 году журнал Time назвал его одним из самых влиятельных людей мира, поскольку политик играл активную роль в посредничестве при решении конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке.

В материалах «Досье Пандоры» говорится, что Аль Тани использовал офшоры в различных регионах, среди которых упоминаются Британские Виргинские острова, а также Багамы. Некоторые уже закрыты, но две компании работают до сих пор. В их числе — Cayman Islands Boomerang Investment Corportion Limited, а также Treetop Family Foundation, которая зарегистрирована в Панаме.

Представители шейха Хамада Аль Тани оставили без ответа многочисленные запросы с просьбой прокомментировать утечку информации.

Объединенные Арабские Эмираты

В 2006 году эмиром Дубая стал Мухаммад бин Рашид Аль Мактум. Его главной задачей было превращение эмирата в туристический и коммерческий центр.

В материалах «Досье Пандоры» говорится, что миллиардер Аль Мактум владеет большей частью двух инвестиционных групп Dubai World, а также Dubai Holding LLC.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum owns a 63,000-acre estate in Wester Rosshttps://t.co/9RIal7UTlD — The National (@ScotNational) October 6, 2021

Ему принадлежит элитная недвижимость по всей Европе. Для этого используются офшорные компании, две из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Местом юрисдикции еще одной фирмы являются Багамы.

Представителям шейха были заданы вопросы, касающиеся его офшорного бизнеса, однако те от комментариев отказались.

Реакция спонсоров

Для Белого дома информация об офшорном бизнесе короля Иордании оказалась самой острой. Королевство живет только за счет миллиардов долларов, которые предоставляет Запад в расчете на стабильность в регионе, а также на готовность принять миллионы беженцев из соседних стран. В прошлом году государство получило 1,5 млрд от Соединенных Штатов.

Как утверждает Вашингтон, финансовая поддержка США находится под контролем, и пока у аудиторов нет доказательств, что часть выделенных денег ушла на нецелевые расходы.

«Любое предположение о злоупотреблениях со стороны короля и его владения недвижимостью через офшорные компании не соответствуют действительности», — утверждают источники в Белом доме.

Иорданские офшоры стали поводом для отдельного разговора в администрации президента США. Американское правительство заявило, что ознакомилось с документами, но пока отказывается комментировать результаты, акцентировав внимание лишь на иорданском монархе.

«Мы тщательно проводим мониторинг и оценку всех наших программ помощи, чтобы гарантировать, что они реализуются в соответствии с их намеченной целью. И наша помощь Иордании, как мы знаем, отвечает прямым интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Это помогает Иордании противостоять региональным вызовам», — заявил пресс-секретарь Белого дома Нед Прайс.

Что осталось за кадром

«Досье Пандоры» стало самой масштабной утечкой за последние годы. В 2016-м аналогичный скандал вспыхнул после публикации «Панамского досье», поводом для которого стали данные фирмы-регистратора Mossack Fonseca. Тогда были преданы огласке 11,5 млн документов.

Сегодня опубликуют новое панамское досье.

Правительство Панамы хотело вступить в диалог с Международным консорциумом журналистов-расследователей в связи с новым расследованием об офшорах. Панама боится, что публикация расследования может запятнать имидж страны.#PandoraPapers — Подпоручик Киже (@Lt_Kizhe) October 3, 2021

Следующая утечка произошла в 2017 году. Она получила название «Райский архив». Под ударом оказалась бермудская компания Appleby Global, которая «потеряла» 13,4 млн документов.

«Досье Пандоры» содержит 11,9 млн документов. Это меньше, чем в случае с «Райским архивом». Однако в «чистом зачете» самым тяжелым оказался именно массив данных ICIJ, чей общий объем оставляет 2,94 Тб. Для сравнения: «Панамское досье» содержит 2,6 Тб информации, а «Райский архив» и того меньше — 1,4 Тб.

Pandora Papers: проблемы для Зеленского и для нас всехhttps://t.co/Ygl6gIkZKA pic.twitter.com/qVpDe0Sbhl — 24 канал (@24tvua) October 6, 2021

Больше всего в «Досье Пандоры» инсайдерской информации на украинских политиков. Ближний Восток оказался менее «замаранным». Впрочем, исследователи еще не изучили весь объем слитой информации, разбирать ее будут еще несколько месяцев. И не исключено, что вскроются новые скандальные детали серых схем региональных политиков.