Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 17:33
17:30
Шоу-бизнес
Дава стал новым членом жюри «Ледникового периода»
17:26
Армия
Замсекретаря Совбеза РФ Коков: США хотят укрепить военное присутствие в Центральной Азии
17:25
Весь мир
Пять компаний в США предложили своим работникам пенсию от BlackRock
17:24
Происшествия
Ресторатор, Оксимирон и Мэдиссон пришли поддержать Хованского в суде
17:24
Весь мир
Лидер турецких националистов возложил вину за безработицу на продавцов кебабов
17:23
Общество
В Суздальском кремле споют в честь 800-летия Александра Невского
17:23
Общество
В зоопарке Челябинска рассказали о состоянии отравившегося медведя
17:22
Видео
В Сети обсуждают новый автомобиль «Почты России»
17:20
Политика
Американские сенаторы призвали начать регулировать деятельность Facebook
17:18
Общество
Крутой парень и настоящий воин: музыканты вспоминают Игоря Талькова в день его памяти
Все новости

Одноразовые капсулы для кофемашин будут разлагаться в земле не менее 500 лет

  /   Обновлено: 06 октября 2021 16:34
Наука
Одноразовые капсулы для кофемашин будут разлагаться в земле не менее 500 лет
pixabay.com

Лондон, 6 октября. Одноразовые капсулы, которые используются в кофемашинах, разлагаются в земле не менее 500 лет, выяснили исследователи из Великобритании.

Британские ученые сравнили период разложения различных материалов. Результаты показали, что одноразовые капсулы для кофемашин будут вредить земле в течение полувека. Это больше, чем период разложения ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. На мусорные свалки в год попадает свыше 350 тыс. стаканчиков.

Такой продолжительный период разложения в земле характерен для капсул из-за их строения. Пластиковая тара покрывается слоем алюминия, чтобы сделать предмет прочнее. Это необходимо для безопасного воздействия высокой температуры и давления в кофемашинах, сообщает Planet Today. Альтернативу одноразовым капсулам для кофемашин предложили в компании Packaging Online. Емкость можно делать из нержавеющей стали или материала, который быстро преобразовывается в компост.

Британская компания Polymateria ранее разработала полностью разлагающийся пластик. Материал со временем преобразовывается в воск.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Одноразовые капсулы для кофемашин будут разлагаться в земле не менее 500 лет
экология капсула кофемашина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru