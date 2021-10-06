Одноразовые капсулы для кофемашин будут разлагаться в земле не менее 500 лет

Лондон, 6 октября. Одноразовые капсулы, которые используются в кофемашинах, разлагаются в земле не менее 500 лет, выяснили исследователи из Великобритании.

Британские ученые сравнили период разложения различных материалов. Результаты показали, что одноразовые капсулы для кофемашин будут вредить земле в течение полувека. Это больше, чем период разложения ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. На мусорные свалки в год попадает свыше 350 тыс. стаканчиков.

Такой продолжительный период разложения в земле характерен для капсул из-за их строения. Пластиковая тара покрывается слоем алюминия, чтобы сделать предмет прочнее. Это необходимо для безопасного воздействия высокой температуры и давления в кофемашинах, сообщает Planet Today. Альтернативу одноразовым капсулам для кофемашин предложили в компании Packaging Online. Емкость можно делать из нержавеющей стали или материала, который быстро преобразовывается в компост.

Британская компания Polymateria ранее разработала полностью разлагающийся пластик. Материал со временем преобразовывается в воск.