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Ndjoni Sango: жители ЦАР обвинили в смерти 30 человек на востоке страны миротворцев ООН

  /   Обновлено: 06 октября 2021 16:46
Весь мир
Ndjoni Sango: жители ЦАР обвинили в смерти 30 человек на востоке страны миротворцев ООН
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 6 октября. Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) атаковали гуманитарный конвой в восточной части ЦАР. В результате нападения на трассе Бамбари-Алиндао погибло более 30 мирных жителей, сообщает Ndjoni Sango.

Тела центральноафриканцев доставили в Бамбари. По данным местных СМИ, ответственность за произошедшее лежит на сотрудниках многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Изначально предполагалось, что именно миротворцы должны обеспечивать безопасность трассы и сопровождать колонну автомобилей с продовольствием.

Транспорт доставлял продукты и медицинские препараты для жителей Алиндао, пострадавших от гуманитарного кризиса. Радикалы разграбили фуры, после чего сожгли все машины.

Ndjoni Sango: жители ЦАР обвинили в смерти 30 человек на востоке страны миротворцев ООН
flickr.com  / Hervé Serefio

Водитель грузовика, переживший трагедию, сообщил, что «голубые каски» отказались сопровождать их в последний момент. Граждане Бамбари считают, что миротворцы сделали это намеренно. По их версии, сотрудники МИНУСКА проинформировали боевиков о маршруте гуманитарного конвоя, чтобы те подготовили засаду.

«Миротворцы ООН заранее уведомляют бандитов о времени, в которое пройдет колонна с припасами. Поступало множество сообщений о сотрудничестве контингента МИНУСКА с преступниками из группировки Али Дарассы. Нам больно из-за этих смертей мирных жителей. Мы возмущены подобными кровавыми актами и действиями миротворцев в сложившейся ситуации», — прокомментировал трагедию персонал гуманитарной службы.

Центральноафриканцы потребовали призвать сотрудников многопрофильной миссии к ответу за произошедший инцидент. Также люди задаются вопросом, почему контингент ООН все еще присутствует в республике:

«Мы получаем гораздо больше помощи и защиты от россиян и правительственной армии. Нам не нужны миротворцы».

Представителей МИНУСКА неоднократно обвиняли в сотрудничестве с радикалами. Ранее жители Банги сообщили, что видели на окраине столицы вооруженных людей в гражданской одежде. Также они уличили миротворцев ООН в поставках бандитам оружия иностранного производства.

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