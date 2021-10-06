Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 17:33
17:30
Шоу-бизнес
Дава стал новым членом жюри «Ледникового периода»
17:26
Армия
Замсекретаря Совбеза РФ Коков: США хотят укрепить военное присутствие в Центральной Азии
17:25
Весь мир
Пять компаний в США предложили своим работникам пенсию от BlackRock
17:24
Происшествия
Ресторатор, Оксимирон и Мэдиссон пришли поддержать Хованского в суде
17:24
Весь мир
Лидер турецких националистов возложил вину за безработицу на продавцов кебабов
17:23
Общество
В Суздальском кремле споют в честь 800-летия Александра Невского
17:23
Общество
В зоопарке Челябинска рассказали о состоянии отравившегося медведя
17:22
Видео
В Сети обсуждают новый автомобиль «Почты России»
17:20
Политика
Американские сенаторы призвали начать регулировать деятельность Facebook
17:18
Общество
Крутой парень и настоящий воин: музыканты вспоминают Игоря Талькова в день его памяти
Все новости

МИД РФ: Москва призывает страны НАТО приостановить размещение РСМД в Европе
Политика
МИД РФ: Москва призывает страны НАТО приостановить размещение РСМД в Европе
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 6 октября. Россия надеется, что страны НАТО рассмотрят возможность обеспечения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил о российском моратории на размещение наземных РСМД в Европе, а также других регионах мира. Отсрочка действует до тех пор, пока на территории европейских государств не появятся системы американского производства, подчеркнул Рябков.

«Россия также призывает страны НАТО рассмотреть возможность обеспечения встречного моратория с проработкой надежных механизмов верификации», — уточняет представитель МИД РФ.

При этом Рябков отметил, что, скорее всего, члены Североатлантического альянса в данный момент к таким шагам не готовы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ждет реакции от стран НАТО на предложенный запрет на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД РФ: Москва призывает страны НАТО приостановить размещение РСМД в Европе
нато мид рф рябков рсмд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru