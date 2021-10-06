МИД РФ: Москва призывает страны НАТО приостановить размещение РСМД в Европе

Москва, 6 октября. Россия надеется, что страны НАТО рассмотрят возможность обеспечения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил о российском моратории на размещение наземных РСМД в Европе, а также других регионах мира. Отсрочка действует до тех пор, пока на территории европейских государств не появятся системы американского производства, подчеркнул Рябков.

«Россия также призывает страны НАТО рассмотреть возможность обеспечения встречного моратория с проработкой надежных механизмов верификации», — уточняет представитель МИД РФ.

При этом Рябков отметил, что, скорее всего, члены Североатлантического альянса в данный момент к таким шагам не готовы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ждет реакции от стран НАТО на предложенный запрет на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.