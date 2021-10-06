Двое россиян оказались на борту задержанного в Дюнкерке судна

Париж, 6 октября. Стало известно, сколько россиян числится в команде задержанного в порту французского Дюнкерка судна. Среди моряков, оказавшихся на борту корабля, было двое российских граждан.

Согласно имеющейся информации, владелец задержанного во французском порту судна не имеет отношения к России. Напомним, что сотрудники правоохранительных органов нашли на борту корабля более тонны кокаина, в связи с чем задержали весь экипаж до выясняения обстоятельств. Помимо россиян, в команду входили украинцы, филиппинцы, а также граждане Эфиопии.

Ранее стало известно, что посольство РФ запросило у Франции информацию о задержании судна с россиянами в порту Дюнкерка. О мерах, предпринятых дипломатами, рассказал пресс-секретарь посольства Александр Макогонов.