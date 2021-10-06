Дзюба вошел в число самых мало отдыхающих футболистов за последние три сезона

Санкт-Петербург, 6 октября. Профсоюз футболистов FIFPro опубликовал отчет, посвященный возрастающим нагрузкам спортсменов. Согласно имеющимся данным, Артем Дзюба отдыхал меньше всех игроков в Европе.

Топ-футболисты в последнее время проводят сложные сезоны с минимальным временем на восстановление. FIFPro бьет тревогу и настаивает на необходимости реформировать календарь, поскольку график буквально «убивает» игроков морально и физически.

Согласно данным отчета, форвард «Зенита» за последние три сезона отдыхал меньше всех футболистов в Европе. Нападающий провел за петербургский клуб 12 592 минуты за полные три сезона. При этом у футболиста было всего лишь 20 дней для полноценного отдыха за указанный период.

Ранее Дзюба признался, что у него были проблемы с мотивацией на старте этого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам футболиста, после Евро-2020 он не ощутил никакого драйва. Впрочем, сейчас нападающий «кайфует от игры».