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Дзюба вошел в число самых мало отдыхающих футболистов за последние три сезона

  /   Обновлено: 06 октября 2021 16:27
Спорт
Дзюба вошел в число самых мало отдыхающих футболистов за последние три сезона
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 6 октября. Профсоюз футболистов FIFPro опубликовал отчет, посвященный возрастающим нагрузкам спортсменов. Согласно имеющимся данным, Артем Дзюба отдыхал меньше всех игроков в Европе. 

Топ-футболисты в последнее время проводят сложные сезоны с минимальным временем на восстановление. FIFPro бьет тревогу и настаивает на необходимости реформировать календарь, поскольку график буквально «убивает» игроков морально и физически.

Согласно данным отчета, форвард «Зенита» за последние три сезона отдыхал меньше всех футболистов в Европе. Нападающий провел за петербургский клуб 12 592 минуты за полные три сезона. При этом у футболиста было всего лишь 20 дней для полноценного отдыха за указанный период.

Ранее Дзюба признался, что у него были проблемы с мотивацией на старте этого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам футболиста, после Евро-2020 он не ощутил никакого драйва. Впрочем, сейчас нападающий «кайфует от игры».

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футбол Зенит дзюба
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