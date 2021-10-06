Кировского застройщика признали одним из лучших в России

Киров, 6 октября. Группа компаний «Железно» вошла в тройку лучших застройщиков России по потребительским качествам на Едином ресурсе застройщиков.

Еще в 2014 году «Институт развития строительной отрасли» разработал специальную систему мониторинга — интернет-портал «Единый ресурс застройщиков». ЕРЗ собирает информацию о всех новостройках и девелоперах, ежемесячно публикует рейтинг лучших по скорости и качеству строительства, объему и вводу жилья и определяет жилые комплексы с наилучшими потребительскими качествами, сообщает портал «Свойкировский.рф».

Всего независимые эксперты из строительной индустрии анализируют работу более 700 компаний. Каждую новостройку оценивают по 100 различным параметрам. Учитывается безопасность жилого комплекса, наполненность социальной и сервисной инфраструктурами, транспортная доступность, архитектурные и производственные критерии.

1 сентября группа компаний «Железно» вошла в тройку лучших в России по рейтингу ЕРЗ. Девелопер из Кирова занимается строительством с 2011 года и специализируется на создании благоустроенных городских пространств с высоким уровнем инфраструктуры и сервиса. Сейчас проекты «Железно» реализуются в Кировской и Ульяновской областях, а также в Удмуртской Республике.

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