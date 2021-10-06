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Рябков: НАТО не готова принять предложенные Москвой шаги по контролю в ракетной сфере
Армия
Рябков: НАТО не готова принять предложенные Москвой шаги по контролю в ракетной сфере
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Москва, 6 октября. Североатлантический альянс не готов принять предложенные Москвой шаги по реализации контроля в ракетной сфере, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, коллеги из НАТО не готовы к предложению России по обеспечению предсказуемости и сдержанности в ракетном направлении. Об этом Рябков рассказал 6 октября во время пленарного заседания.

«За последние десятилетия, к сожалению, оказались утрачены важнейшие договоры — Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, игравшие особую роль», — добавил он.

В свою очередь, РФ прилагала усилия к сохранению этих договоров, уточнил Рябков. В связи с этим замминистра напомнил о российском моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности на территории Европы, пока там не появятся аналогичные комплексы производства США.

Ранее Сергей Рябков выступил с заявлением, что Москва надеется на успешные переговоры с Вашингтоном по стратегической стабильности. При этом Россия готова и к худшему, добавил он.

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