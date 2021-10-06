Муж Саши Черно из «Дома-2» переживает за исход операции по уменьшению желудка

Москва, 6 октября. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно долгое время пытается решить проблему лишнего веса. Во время съемок ей даже устраивали перезагрузку, пишет Teleprogramma.pro.

Тогда Саше Черно удалось похудеть, но спустя какое-то время она снова набрала вес, но девушка признается, что очень любит поесть и ограничить себя ей крайне тяжело.

Именно поэтому бывшая участница реалити решила прибегнуть к радикальным мерам. Она уверена, что ей должны помочь именно хирурги, дав согласие на бариатрическую операцию — уменьшение желудка. Операция назначена на сегодня, 6 октября.

В клинику женщину провожал ее супруг Иосиф Оганесян. На своей странице в Instagram он выложил фотографию с женой, дав понять, что он переживает не меньше ее перед предстоящим хирургическим вмешательством.

«Фото двух влюбленных перед разлукой, кроме страха в глазах и неизвестности, ничего нет, но я стараюсь держаться на позитиве, хоть и сложно. Доверяю вам свою жену. Верните мне ее худой и здоровой», — обращается Иосиф Оганесян к хирургам.

Подписчики преданного мужа и поклонники их пары пожелали Саше Черно и Иосифу Оганесяну удачного исхода операции. Всем хочется увидеть «новую Сашу».

Звезда телестройки поправилась после родов, которые прошли довольно тяжело. Ее вес составил 150 килограммов, что ее очень расстроило. Она объяснила, что это произошло из-за того, что ей было запрещено заниматься спортом. Ее вес продолжил увеличиваться. Несколько месяцев назад он превысил отметку в 160 килограммов.

Тогда экс-участница телешоу твердо решила бороться с лишним весом и похудела на два килограмма.

Ранее бывшая участница реалити-шоу показала первые шаги своего годовалого сына.