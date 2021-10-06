Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 17:32
17:30
Шоу-бизнес
Дава стал новым членом жюри «Ледникового периода»
17:26
Армия
Замсекретаря Совбеза РФ Коков: США хотят укрепить военное присутствие в Центральной Азии
17:25
Весь мир
Пять компаний в США предложили своим работникам пенсию от BlackRock
17:24
Происшествия
Ресторатор, Оксимирон и Мэдиссон пришли поддержать Хованского в суде
17:24
Весь мир
Лидер турецких националистов возложил вину за безработицу на продавцов кебабов
17:23
Общество
В Суздальском кремле споют в честь 800-летия Александра Невского
17:23
Общество
В зоопарке Челябинска рассказали о состоянии отравившегося медведя
17:22
Видео
В Сети обсуждают новый автомобиль «Почты России»
17:20
Политика
Американские сенаторы призвали начать регулировать деятельность Facebook
17:18
Общество
Крутой парень и настоящий воин: музыканты вспоминают Игоря Талькова в день его памяти
Все новости

Путин ожидает новых рекордов по поставкам российского топлива в Европу
Экономика
Путин ожидает новых рекордов по поставкам российского топлива в Европу
kremlin.ru

Ново-Огарево, 6 октября. Россия к концу года может обновить рекорд экспорта энергоносителей в Европу.

Европа может закупить у Российской Федерации максимальные объемы топлива в этом году, в число которых также войдет природный газ. Глава государства Владимир Путин заявил об этом во время совещания по вопросам развития энергетики.

Российский лидер пришел к такому выводу, изучив статистические данные, полученные от «Газпрома». Он оценил информацию по поставкам за последние годы.

«2020 (год — Прим. ред.) — пандемийный: сокращение производства в Европе. (Объем поставок из РФ составил — Прим. ред.) 179,35 млрд куб. м. 2021 год — год восстановления экономики. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб. м. Это плюс 15% к такому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», — цитирует президента ТАСС.

Владимир Путин добавил, что Россия всегда надежно поставляла газ всем своим партнерам, как в Азии, так и в Европе. При этом РФ придерживается своих обязательств в полном объеме и при необходимости наращивает экспорт, отметил лидер.

Весь мир будет увеличивать темпы потребления черного золота вплоть до 2045 года, также указал президент. По его оценкам, прирост спроса составит примерно 0,7% в год.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Путин ожидает новых рекордов по поставкам российского топлива в Европу
Газпром путин европа природный газ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru