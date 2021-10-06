Путин ожидает новых рекордов по поставкам российского топлива в Европу

Ново-Огарево, 6 октября. Россия к концу года может обновить рекорд экспорта энергоносителей в Европу.

Европа может закупить у Российской Федерации максимальные объемы топлива в этом году, в число которых также войдет природный газ. Глава государства Владимир Путин заявил об этом во время совещания по вопросам развития энергетики.

Российский лидер пришел к такому выводу, изучив статистические данные, полученные от «Газпрома». Он оценил информацию по поставкам за последние годы.

«2020 (год — Прим. ред.) — пандемийный: сокращение производства в Европе. (Объем поставок из РФ составил — Прим. ред.) 179,35 млрд куб. м. 2021 год — год восстановления экономики. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб. м. Это плюс 15% к такому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», — цитирует президента ТАСС.

Владимир Путин добавил, что Россия всегда надежно поставляла газ всем своим партнерам, как в Азии, так и в Европе. При этом РФ придерживается своих обязательств в полном объеме и при необходимости наращивает экспорт, отметил лидер.

Весь мир будет увеличивать темпы потребления черного золота вплоть до 2045 года, также указал президент. По его оценкам, прирост спроса составит примерно 0,7% в год.