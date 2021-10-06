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Пресс-служба ГИТИСа подтвердила перевод Гаркалина в реанимацию

  /   Обновлено: 06 октября 2021 16:17
Общество
Пресс-служба ГИТИСа подтвердила перевод Гаркалина в реанимацию
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 6 октября. Народный артист России Валерий Гаркалин был переведен в палату реанимации в связи с ухудшением состояния. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГИТИСа.

Звезда фильма «Ширли-мырли» попала в больницу в конце прошлой недели с коронавирусом нового типа. По данным, которые предоставила его дочь, театральный продюсер Ника Гаркалина, состояние артиста не было критичным в момент госпитализации. Однако накануне ночью ему стало заметно хуже и медики приняли решение о переводе в реанимационную палату. Новость подтвердили в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), где Гаркалин преподает.

«Он в реанимации, но находится в сознании», — сообщение пресс-службы приводит ТАСС.

Примечательно, что ранее дочь народного артиста опровергла все заявления о переводе звезды в реанимацию. В эксклюзивном комментарии ФАН она отметила, что ее искренне удивляют подобные заявления. Собеседница издания заявила, что с ее отцом все в порядке.

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здоровье гаркалин гитис
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