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NetEasе: попытка отобрать Курилы у России дорого обойдется японскому флоту
Армия
NetEasе: попытка отобрать Курилы у России дорого обойдется японскому флоту
wikipedia.org  /  椎林 隆夫 / CC BY-SA 3.0

Пекин, 6 октября. Военно-морские силы Японии рискуют потерять новейшие эскадренные миноносцы-вертолетоносцы типа «Идзумо» в случае войны с Россией за Курильские острова, заявили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания NetEasе в своем материале пишут, что попытки Японии оспорить право РФ на Курилы продолжаются уже много десятилетий, что никак не способствует развитию отношений между государствами. Как передает «ПолитРоссия», несмотря на многочисленные заявления Москвы, что вопрос о принадлежности архипелага закрыт окончательно, для японских властей он по-прежнему имеет наивысшее значение.

«Токио считает Курильские острова своей собственностью и поэтому специально называет их северными территориями», — отмечают эксперты.

Аналитики не исключают, что Япония попытается решить так называемый Курильский вопрос силовыми методами. Такие рассуждения имеют под собой все основания, поскольку японские вооруженные силы активно развиваются. В частности, в составе ВМС государства имеются миноносцы «Идзумо», которые являются сильнейшими кораблями Токио. Однако журналисты уверены, что в случае начала войны за Курилы эти суда первыми окажутся на дне, что очень дорого обойдется японскому флоту.

«РФ при угрозе Курилам едва ли станет вступать в долгие переговоры и терять время на пустословие. Если Япония пересечет границу и начнет свою провокацию, то РФ определенно даст ей отпор», — заключили китайские эксперты.

Ранее сообщалось, что Япония усиливает свой военный флот новым авианосцем. В то же время Токио намерен продолжить вести активный диалог с Россией с целью разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, передает RT.

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россия япония курилы китай война
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