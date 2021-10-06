Американский блогер Джейкоб разгадал секрет, как русские девушки выбирают хороших мужчин

Москва, 6 октября. Американский блогер Джейкоб рассказал, что был удивлен тому, как российские женщины способны определить хорошего мужчину.

По словам американца, некоторые особенности россиянок ему сложно понять и сейчас. Однако блогер из США состоит в отношениях с девушкой из России по имени Елена. Он отметил, что для российских женщин важно, чтобы мужчина умел решать проблемы. Они желают, чтобы их молодой человек сам определял, как они проведут вечер и куда именно пойдут на свидание.

«Я могу попробовать сделать сюрприз, то есть предупредить девушку, что в субботу мы пойдем в ресторан, но не назвать какой», — сообщил Джейкоб в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Женщины из США предпочитают совместно выбирать досуг. Они не любят отдавать инициативу молодому человеку.

Кроме того, россиянки могут принять проявление экономии за скупость. Обычно женщины в России сами говорят о сохранении бюджета, однако мужчине это делать нежелательно, добавил американец.

Также российские девушки реже обращают внимание на внешний вид своего избранника. Им важнее, чтобы мужчина умел выполнять элементарные бытовые действия. Они ценят, если мужчина смог справиться с проблемами собственными руками.

Блогер Джейкоб ранее рассказал, что не может работать в коллективе американцев после жизни в России. Он назвал отличительные особенности россиян и жителей США в рамках отношения к работе.