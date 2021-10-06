Старшая дочь Миллы Йовович сама посетила показ на Неделе моды в Париже

Париж, 6 октября. Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер, несмотря на свой юный возраст, самостоятельно пришла на показ в рамках Недели моды в Париже.

Девочка, которой всего 13 лет, активно строит карьеру. Она собирает модельное портфолио и участвует в съемках фильмов. Дочь Йовович уже воспринимают отдельно от матери. Ее стали приглашать на светские мероприятия.

Андерсон стала гостьей показа Miu Miu на Неделе моды в Париже. Девочка-подросток прилетела во Францию с родителями, но вышла в свет без их сопровождения.

Для выхода в свет 13-летняя Эвер выбрала классическое клетчатое платье. Дополнила свой образ она аксессуарами черного цвета. На дочери звездной четы были высокие ботинки на шнуровке, а на голову она надела бант, собранный из тонкой ленты. Андерсон прихватила белую маленькую сумку на цепочке серебряного цвета.

В начале года популярный модный журнал Vogue Arabia провел фотосессию, в которой снялись Йовович и ее старшая дочь Эвер. Голливудская актриса сменила несколько образов во время съемок. Фотографии были обработаны так, будто сняты на пленочную камеру.