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Старшая дочь Миллы Йовович сама посетила показ на Неделе моды в Париже
Шоу-бизнес
Старшая дочь Миллы Йовович сама посетила показ на Неделе моды в Париже
instagram.com  /  @millajovovich

Париж, 6 октября. Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер, несмотря на свой юный возраст, самостоятельно пришла на показ в рамках Недели моды в Париже.

Девочка, которой всего 13 лет, активно строит карьеру. Она собирает модельное портфолио и участвует в съемках фильмов. Дочь Йовович уже воспринимают отдельно от матери. Ее стали приглашать на светские мероприятия.

Андерсон стала гостьей показа Miu Miu на Неделе моды в Париже. Девочка-подросток прилетела во Францию с родителями, но вышла в свет без их сопровождения.

Для выхода в свет 13-летняя Эвер выбрала классическое клетчатое платье. Дополнила свой образ она аксессуарами черного цвета. На дочери звездной четы были высокие ботинки на шнуровке, а на голову она надела бант, собранный из тонкой ленты. Андерсон прихватила белую маленькую сумку на цепочке серебряного цвета.

В начале года популярный модный журнал Vogue Arabia провел фотосессию, в которой снялись Йовович и ее старшая дочь Эвер. Голливудская актриса сменила несколько образов во время съемок. Фотографии были обработаны так, будто сняты на пленочную камеру.

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мода андерсон йовович
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