Пакистан призывает ООН активизировать усилия по борьбе с исламофобией

Приближенные Имрана Хана фигурируют в очередном скандале с офшорными компаниями; Пакистан считает, что запрет на ношение хиджаба сотрудницами-мусульманками в западных корпорациях — это форма нормализации исламофобии; опубликован отчет о статистике жестокого обращения с детьми в Пакистане в первые 6 месяцев 2021 года. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Имран Хан призвал вернуть развивающимся странам «украденные богатства»

Выступая на саммите ООН, премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал уделять приоритетное внимание возвращению развивающимся странам «украденных богатств», справедливости в отношении поставок вакцин, облегчению бремени их задолженности.

«По данным FACTI (Группа ООН по международной финансовой отчетности, прозрачности и добросовестности — прим. ред.), 7 триллионов долларов находятся в налоговых убежищах. Это разграбление происходит из-за коррумпированности правящей элиты развивающегося мира», — подчеркнул он.

Хан указал, что единственный способ остановить этот процесс — добиться выполнения рекомендаций FACTI. В то же время он отметил, что «более богатые государства, которые могут решить проблему», не имеют «стимула что-либо делать».

Премьер отметил, что незаконный отток капитала «сокрушает» экономику неблагополучных регионов не только потому, что деньги перекачиваются в развитые державы, но и потому, что это влияет на местную валюту, которая обесценивается. Это ведет к росту инфляции, а затем к еще большей бедности.

Заявление прозвучало на фоне громкого скандала с так называемым «Досье Пандоры» — журналистским расследованием офшорных счетов мировой элиты. Среди фигурантов отчета — в том числе люди из ближайшего окружения Хана. Однако сам премьер-министр там не упомянут.

Prime Minister Imran Khan, on Tuesday, called for prioritising vaccine equity as well as debt relief, climate finance, and return of the stolen wealth to developing countries.https://t.co/kzCOKoc5OS#UnitedNations #ImranKhan #COVID19 #UNCTAD pic.twitter.com/FU06zx4bYK — Business Recorder (@brecordernews) October 6, 2021

Это не первый раз, когда Хан требует возврата выведенных в офшоры средств. В 2016 году, будучи претендентом на пост премьера, он выражал возмущение, когда в панамских документах были раскрыты офшорные интересы тогдашнего политического истеблишмента Исламабада.

«Отвратительно, когда в развивающихся странах грабят людей, которые уже лишены основных удобств — здравоохранения, образования, правосудия и занятости. Средства переводятся на офшорные счета или на Запад. Бедные становятся беднее, а богатые — богаче», — сказал тогда Хан.

Медресе в Пакистане и Афганистане становятся рассадником терроризма — доклад ООН

Аналитик Европейского фонда исследований Южной Азии (EFSAS) Энн Хекендорф выразила обеспокоенность по поводу того, что религиозные учебные заведения в Пакистане и Афганистане становятся рассадниками терроризма. В своем виртуальном выступлении на 48-й сессии совета ООН по правам человека она сказала:

«Хорошо известно, что угроза терроризма в Южной Азии в значительной степени выросла из религиозных школ, так называемых медресе. Эти учреждения, которые зачастую прививают искаженную, ультраконсервативную интерпретацию ислама, все еще беспрепятственно процветают в Пакистане и Афганистане».

Хекендорф отметила тот факт, что именно в медресе получили свое начало радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) и так называемая «Сеть Хаккани». По мнению эксперта, группировки «Лашкар-е-Тайба» (запрещена в РФ) и «Джаиш-е-Мохаммад» (запрещена в РФ) продолжают управлять медресе в Пакистане как «террористическими фабриками» под негласным покровительством разведывательного управления страны.

Pakistan keeps on indoctrinating the youths instead of focusing on development of nation!!



Madrassas in Pak, Afghanistan becoming breeding grounds for terrorists#PakistanTerrorHub pic.twitter.com/ovlynQAfyz — Shamim Ahmad (@ShamimAd786) October 5, 2021

Пакистан призывает ООН активизировать усилия по прекращению исламофобии

Пакистан призвал удвоить усилия, чтобы остановить и обратить вспять растущую волну исламофобии. Власти страны подчеркнули, что необходимо обеспечить «реальную ответственность виновных» за распространение подобных настроений.

«Исламофобия — опасная форма современного расизма, взращенная десятилетиями публичной риторики и политики, направленной против мусульманских общин и меньшинств», — заявил посол Халил Хашми, постоянный представитель Пакистана при ООН в Женеве.

В отдельной речи от лица Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хашми отверг любые попытки законодательно закрепить дискриминационные меры в отношении мусульманских лиц и общин под предлогом борьбы с терроризмом.

Хашми указал, что самые заметные и последовательные примеры исламофобии видны в неуклонном росте экстремистской идеологии хиндутвы в Индии, которая унижает мусульман, христиан и далитов, в частности, через насилие в обществе, лишение гражданства, атаки на объекты поклонения и запрет религиозных практик.

At the United Nations, Pakistan has called for redoubling efforts to halt and reverse the rising trend of Islamophobia and other forms of racial discrimination.



Pakistan permanent representative to the UN office in Geneva, Ambassador Khalil Hashmihttps://t.co/0fSKbUuhRp pic.twitter.com/VfaTbDUmlv — South Asian Express (@SAExpress_News) October 5, 2021

Подчеркнув, что граждане, находящиеся под иностранной оккупацией, особенно уязвимы для дискриминации, посол атаковал Нью-Дели:

«Эти тревожные тенденции очень ярко проявляются в оккупированном Джамму и Кашмире, где неоколониалистский режим изменяет демографическую структуру, превращая мусульманское большинство в меньшинство и стирая их особую культурную и духовную идентичность, что является явным нарушением международного права».

ОИС выразила сожаление по поводу диффамации любой религии, отметив, что использование исламофобии в качестве инструмента для повышения политических рейтингов, как это очевидно в некоторых так называемых демократиях, в совокупности представляет собой новый вид институционализированного ущемления и заслуживает безоговорочного осуждения.

Посол Хашми приравнял недавнее решение Европейского суда, которое позволяет компаниям в ЕС запрещать женщинам-мусульманкам носить головной платок, к нормализации антимусульманской ненависти и исламофобии.

Пакистан требует пересмотреть изменения в плане ЕС по правам человека в Афганистане

Пакистан хочет, чтобы Европейский союз пересмотрел свой план по усилению контроля за соблюдением прав человека при талибах в Афганистане, приняв во внимание социально-экономические проблемы в стране.

Исламабад заявляет, что необходимы «дальнейшие улучшения» резолюции высшего органа ООН, включая конкретные действия по оказанию помощи без использования прав человека в качестве единственного критерия. Пакистан, возможно, является ближайшим государственным партнером талибов, имеющим очевидное влияние на группировку.

Резолюция среди прочего назначит специального докладчика по Афганистану, чтобы помочь ему выполнить международные обязательства в области прав человека и предложить поддержку правозащитным группам, большая часть работы которых была остановлена после смены власти в стране.

Changes needed on EU plan on Afghanistan rights, says Pakistan https://t.co/BsWUcUz3DT Pakistan believes the EU initiative "does not add any value to the OIC resolution adopted just a month ago with agreement of all council members — RAHIM DAD ABDUL RAHIM (@RAHIMDADABDULR6) October 2, 2021

Ранее Исламабад и Организация исламского сотрудничества утвердили единогласную резолюцию, в которой выражалась озабоченность ситуацией с правами человека в Афганистане. Некоторые правозащитные организации считают, что этого недостаточно.

Представитель Министерства иностранных дел Пакистана Асим Ифтихар указал, что проект решения ЕС «нуждается в совершенствовании» и что делегации тесно работают над ним. По его мнению, документ Европейского союза «не добавляет никакой ценности резолюции ОИС, принятой всего месяц назад». Он также отметил, что предложение ЕС «направлено на решение проблем (прав человека) в отрыве от безопасности, конфликтов, управления и экономических аспектов».

Отчет по статистике жестокого обращения с детьми в Пакистане

В докладе правозащитной организации Saheel за январь-июнь 2021 года говорится, что среднее количество детей в Пакистане, подвергающихся жестокому обращению, увеличилось на двух в день по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Организация проводила мониторинг 81 ежедневной национальной и региональной газеты для сбора информации о сексуальном насилии над детьми, похищениях и ранних принудительных браках.

????Protect the Children????

Pakistan Report 1,896 Cases of Child Abuse "Six Months Cruel Numbers 2021"❗️https://t.co/TAO2nS38jx — Lennart Leo Lorder (@LeoLorder) September 30, 2021

Согласно отчету, данные, собранные во всех четырех провинциях Пакистана, показали, что за этот период было зафиксировано 1 896 случаев жестокого обращения с детьми. Из них 1 084 случая — сексуальное насилие, 523 случая похищений, 238 — пропажи детей, 51 детский брак.

В докладе далее указано, что 53% (1 013) жертв были девочками и (883) 47% — мальчиками. Наиболее уязвимыми для жестокого обращения оказались дети в возрасте с 6 до 15 лет. Из общего числа случаев 58% были зарегистрированы в сельской местности, 42% — в городских районах.

Пакистанский сталелитейный завод ждет иностранных инвестиций

Правительство Пакистана ожидает, что к концу года будет получено не менее 1 миллиарда долларов иностранных инвестиций для возрождения крупнейшего в стране сталелитейного комплекса Pakistan Steel Mills (PSM). У PSM есть возможности для расширения производства до трех миллионов тонн холоднокатаной и горячекатаной стали в год.

«Мы планируем продать его (завода — прим. ред.) акции иностранным инвесторам в рамках процесса конкурсных торгов, который, как ожидается, будет завершен к декабрю или январю. Мы ожидаем по меньшей мере один миллиард долларов инвестиций...», — прокомментировал ситуацию глава комиссии по приватизации Ифтихар Накви.

Накви надеется, что финансовая часть сделки будет выполнена к апрелю следующего года и комплекс снова начнет работу. По словам чиновника, комиссия по приватизации получила обнадеживающий отклик от многочисленных зарубежных инвесторов, особенно из Китая и России.

Внутренний спрос Пакистана на сталь составляет около восьми миллионов тонн в год, в то время как производство колеблется в диапазоне от трех до четырех миллионов тонн. Исламабад восполняет этот пробел, импортируя сталь и железо из Японии и других стран.

«Как только мы возродим наше сталелитейное подразделение, оно не только удовлетворит наш местный рынок, но и позволит нам быть экспортерами», — сказал Накви, добавив, что государство сохранит до 74% акций, чтобы играть решающую роль в руководстве предприятием.

RT @TribuneBiz: Three Chinese companies including Metallurgical Corporation of China (MCC) have shown interest in reviving Pakistan’s largest steel manufacturing complex – Pakistan Steel Mills (PSM).



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В прошлом году шесть российских фирм, включая группу «МЕТПРОМ», три китайские компании, включая Металлургическую корпорацию КНР, четыре украинских предприятия, одна американская фирма и три пакистанские компании выразили заинтересованность в управлении Pakistan Steel Mills.

PSM был построен Советским Союзом в 1970-х годах. Объект бездействует с 2015 года и ежегодно приносит в казну Пакистана убытки в размере до 20 миллиардов рупий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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