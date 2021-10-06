В зоопарке Челябинска рассказали о состоянии отравившегося медведя

Челябинск, 6 октября. После массового отравления медведей двух бурых зверей — старушку Машу и ее собрата Степана — спасти не удалось. Медведицу Бусинку и гималайца Харитона зоологи смогли выходить, сообщает «Челябинск сегодня».

Самочувствие пострадавшего старичка-гималайца по имени Харитон изменилось в лучшую сторону. Терапия у мишки закончилась, сейчас топтыжка уверенно идет на поправку.

«Все благодаря нашим зоологам и ветеринарам, которые днем и ночью находились рядом с ним», — поделились сотрудники зоопарка.

Посетителей, которым хочется убедиться в выздоровлении мишки, сотрудники учреждения просят не беспокоиться. В настоящее время Харитон, как и полагается медведю, готовится к зимней спячке. Именно в связи с этим зверь почти не ест и перемещается очень медленно. В качестве доказательства того, что «пенсионер» чувствует себя отлично, сотрудники зоопарка сняли видео, как мишка шелестит соломой.

Ранее ФАН сообщал, что жители Липецка отдали в зоопарк более шести тонн овощей и фруктов. Среди них большое количество яблок, моркови, арбузов, тыкв, кабачков, огурцов, помидоров, кукурузы и капусты.