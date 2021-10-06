Устремления Саакашвили потерпели крах: авторская колонка Альгиса Микульскиса

Михаил Саакашвили, на днях угодивший в Грузии за решетку, долго шел к этому бесславному финалу. Бывший в свое время настоящим «рупором американской демократии» в Закавказье сейчас он пишет письма Владимиру Зеленскому и называет себя «узником Путина». Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своем материале прослеживает, каким образом и благодаря чему фигурант оказался в своем нынешнем незавидном положении.

Нельзя сказать, что возвращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в родные края было неожиданным — с его анонсом он выступил на своей странице в Facebook еще 27 сентября, предъявив в качестве подтверждения скан авиабилета «Киев — Тбилиси».

Почему он им не воспользовался и вместо того, чтобы 2 октября прилететь в грузинскую столицу, не вполне понятным образом 1 октября оказался в Батуми сейчас не столь важно. Важно то, что на родине его ждали не только сторонники, но и правоохранители. Поэтому единственное, что он успел сделать по прибытии — это записать еще одно видеообращение с призывом голосовать за его оппозиционную партию «Единое национальное движение». После чего все воззвания батоно Мишико стали звучать уже из-под надзора соответствующих органов. К содержанию этих эпистоляций я еще вернусь, а пока предлагаю вспомнить «этапы большого пути», доведшего Михаила Николозовича Саакашвили от вершин грузинского политического Олимпа до камеры в Руставской тюрьме.

Global Look Press / Vladimir Valishvili/Russian Look

Началом карьеры нашего героя можно считать обучение в Колумбийском университете, куда он как стипендиат Конгресса США был направлен в 1993 году и где в результате получил степень магистра права. Далее — Вашингтон и защита докторской, а в промежутке между этими достижениями — еще и курсы в Международном институте прав человека в Страсбурге, Флорентийской академии права, в Гаагской академии международного права, работа в Норвежском институте прав человека… В общем, к родным пенатам в 1995 году Саакашвили вернулся уже, можно сказать, экспертом. Причем вернулся не просто так, а по настоянию своего друга Зураба Жвания и в скором времени стал депутатом парламента от его партии «Союз граждан Грузии». Несложно представить, что дальше дела у этого «специалиста по правам человека» активно пошли в гору:

1996 год — глава парламентского комитета по конституционным и юридическим вопросам;

1998 год — глава пропрезидентской фракции вышеупомянутого «Союза граждан…»;

2000 год — представитель Грузии в ПАСЕ и одновременно министр юстиции;

2002 год — председатель законодательного собрания Тбилиси;

2004 год — президент страны с поддержкой 96,27% избирателей.

Пожалуй, именно с этого момента и начался путь Саакашвили обратно вниз. Нет, какие-то успехи во внутренней политике, несомненно, были — борьба с коррупцией, реформа полиции, снижение уровня преступности… Вот только на фоне всего остального эти «победы» выглядели бледновато. Что и послужило причиной всего дальнейшего.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

В 2007-м бывший министр обороны Ираклий Окруашвили уходит в глухую оппозицию и объявляет о создании собственной партии «Для единой Грузии». После чего начинает обнародовать крайне неприятные для Михаила Николозовича факты. Например, о планировании действующим президентом убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Или о том, что бывший друг Саакашвили Зураб Жвания, ставший к тому моменту премьер-министром, вовсе не отравился угарным газом, а расстался с жизнью с посторонней помощью… Все эти разговоры ожидаемо закончились арестом мятежного политика и высылкой его из страны.

Потом была добровольная отставка с президентского поста, досрочные выборы, второй срок — правда, уже с гораздо меньшей поддержкой. А еще чуть позже — грянул август 2008-го, обернувшийся суетливым бегством грузинской армии, оказавшейся лицом к лицу с Вооруженными силами Российской Федерации, и легендарной сценой с галстуком.

Остаток срока ничем особенным уже не выделялся, разве что поражением партии Саакашвили на парламентских выборах 2012 года и победой оппозиционного блока Бидзины Иванишвили. Да еще непрерывным бегством соратников президента за границу по причине вопросов, имеющихся к ним у оппозиционного парламента и касающихся тюремных пыток с убийствами… Кстати, этот срок Михаил Саакашвили тоже не «дотянул» — незадолго до его истечения, чувствуя, видимо, как над головой сгущаются «парламентские тучи», глава Грузии официально объявил об «увольнении по собственному» и уехал в Брюссель.

Федеральное агентство новостей /

А вот дальше начались события, благодаря которым 1 октября 2021 года он и оказался в пенитенциарном учреждении.

В 2014 году Саакашвили вызывают в Тбилиси для дачи объяснений о причинах помилования им некоторых фигурантов дела об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани, о разгонах антиправительственных демонстраций, о закрытии оппозиционных телеканалов, о гибели Зураба Жвания… Михаил Николозович являться пред светлы очи грузинских следственных структур отказывается и его заочно арестовывают, обвинив еще и в растрате государственных средств, а чтобы подчеркнуть всю серьезность намерений — объявляют в международный розыск. Но все напрасно — подозреваемый в тяжких преступлениях к тому моменту уже находится на Украине, которая категорически не хочет экстрадировать на родину видного деятеля Евромайдана. Да и Интерпол заниматься его делом тоже отказывается…

Кстати, об Украине. Деятельность, которую развил там беглый президент Грузии, достойна отдельного исследования. Поэтому ограничусь лишь самым кратким описанием его «подвигов» в Незалежной.

Федеральное агентство новостей /

29 мая 2015 года Саакашвили становится обладателем украинского паспорта и сразу же назначается на должность главы Одесской областной государственной администрации. Считая своей главной задачей борьбу с коррупцией, в конце концов он приходит к тому, что обвиняет в ней давшего ему работу Петра Порошенко. Карьера губернатора на этом заканчивается, но начинается карьера оппозиционера — наш «грузинський козак» создает и возглавляет общественную организацию «Движение новых сил», которая позднее преобразуется в политическую партию.

Затем следует отъезд в США, лишение украинского гражданства, нелегальное возвращение в Киев, организация бессрочной акции протеста у стен Верховной рады и, как апофеоз всего этого, задержание сотрудниками СБУ по обвинению в сотрудничестве с преступными группами и организации незаконных митингов. Кроме того, ему дежурно вменяют «получение из России около полумиллиона долларов с целью свержения Порошенко». Причем кадры этого задержания, на которых Саакашвили «ловко скачет» по крыше дома, становятся поводом для неисчислимых сетевых шуток в его адрес.

Далее Михаила Николозовича освобождают сторонники, далее его снова задерживают, далее отправляют под домашний арест, далее все-таки угрожают экстрадицией, далее… Кончилась эта свистопляска тем, что, не имея ни грузинского, ни украинского гражданства, «борец с коррупцией» получает вид на жительство в Нидерландах, а Государственная пограничная служба Украины запрещает ему въезд в страну до февраля 2021 года.

Темно-синий паспорт с «тризубом» на обложке Саакашвили вновь получает уже из рук горячо поддержанного им в ходе президентских выборов Владимира Зеленского. Вскоре после чего становится известно о том, что свежеизбранный украинский лидер предложил ему занять пост вице-премьера по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. На что тогдашний глава грузинского кабинета министров Георгий Гахария грозился отозвать из Киева посла. В итоге вице-премьером Саакашвили так и не стал. Зато стал главой Исполнительного комитета реформ Украины, и Грузия своего посла все-таки отозвала «для консультаций», хоть и пообещала не разрывать дипломатические отношения…

Федеральное агентство новостей /

И вот экс-президент вернулся домой. Теперь пишет письма Зеленскому, в которых обвиняет во всем случившемся президента России Владимира Путина.

«Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире. Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи».

При этом арестант, желая вернуться на Украину, не желает отказываться от политической борьбы на родине. Но на Украину Саакашвили до конца своей отсидки вернуться не сможет. По крайней мере, так заявил нынешний грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Мы говорим о человеке, который был президентом в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет».

Да и действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили бескомпромиссна в оценках шансов на помилование одного из своих предшественников:

«Перед законом все равны. Многие спрашивают, помилует ли его президент? Ответ один и окончательный: нет и никогда».

wikipedia.org / Melberg

Между тем, сидеть Михаилу Николозовичу предстоит не особо-то и долго. Прокурор Грузии Джарджи Циклаури, например, говорит о шести годах. Ну что ж… Значит, посидит.

И напоследок — про, собственно, «Синдром Саакашвили». Если верить медицинским энциклопедиям, то синдром представляет собой совокупность симптомов, и в данном случае, как я считаю, они следующие: совершенно неуемная активность на сомнительных поприщах, многословие, переоценка собственных возможностей, ложное чувство значимости, болезненная русофобия… Прогноз, как мы все убеждаемся, самый неблагоприятный. На месте украинской власти, так тесно и без средств индивидуальной защиты контактировавшей с Михаилом Саакашвили, я бы серьезно задумался.

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