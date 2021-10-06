В Суздальском кремле споют в честь 800-летия Александра Невского

Владимир, 6 октября. Владимирско-Суздальский музей-заповедник 15 октября организует хоровое действо-концерт в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Исполнителями будут хор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и мужская капелла «Благовест», сообщают «Владимирские ведомости».

Мероприятие пройдет в рамках XII Международного славянского музыкального форума «Золотой витязь». Как сообщает пресс-служба ВСМЗ, основателем и бессменным президентом форума искусств является давний друг музея-заповедника, народный артист России Николай Бурляев.

В Суздале зрители увидят и услышат прославленный коллектив — хор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Почетным гостем форума будет протодиакон и регент собора Святого Александра Невского в Париже, отец Александр Кедров. Также выступит мужская капелла «Благовест».

В программе — песнопения, посвященные 800-летию князя, а также произведения отечественной и зарубежной духовной музыки. Концерт состоится в Крестовой палате музейного комплекса «Суздальский кремль».

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