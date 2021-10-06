Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 17:31
17:30
Шоу-бизнес
Дава стал новым членом жюри «Ледникового периода»
17:26
Армия
Замсекретаря Совбеза РФ Коков: США хотят укрепить военное присутствие в Центральной Азии
17:25
Весь мир
Пять компаний в США предложили своим работникам пенсию от BlackRock
17:24
Происшествия
Ресторатор, Оксимирон и Мэдиссон пришли поддержать Хованского в суде
17:24
Весь мир
Лидер турецких националистов возложил вину за безработицу на продавцов кебабов
17:23
Общество
В Суздальском кремле споют в честь 800-летия Александра Невского
17:23
Общество
В зоопарке Челябинска рассказали о состоянии отравившегося медведя
17:22
Видео
В Сети обсуждают новый автомобиль «Почты России»
17:20
Политика
Американские сенаторы призвали начать регулировать деятельность Facebook
17:18
Общество
Крутой парень и настоящий воин: музыканты вспоминают Игоря Талькова в день его памяти
Все новости

В Суздальском кремле споют в честь 800-летия Александра Невского
Общество
В Суздальском кремле споют в честь 800-летия Александра Невского
pixabay.com  /  neon580

Владимир, 6 октября. Владимирско-Суздальский музей-заповедник 15 октября организует хоровое действо-концерт в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Исполнителями будут хор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и мужская капелла «Благовест», сообщают «Владимирские ведомости».

Мероприятие пройдет в рамках XII Международного славянского музыкального форума «Золотой витязь». Как сообщает пресс-служба ВСМЗ, основателем и бессменным президентом форума искусств является давний друг музея-заповедника, народный артист России Николай Бурляев.

В Суздале зрители увидят и услышат прославленный коллектив — хор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Почетным гостем форума будет протодиакон и регент собора Святого Александра Невского в Париже, отец Александр Кедров. Также выступит мужская капелла «Благовест».

В программе — песнопения, посвященные 800-летию князя, а также произведения отечественной и зарубежной духовной музыки. Концерт состоится в Крестовой палате музейного комплекса «Суздальский кремль».

Ранее ФАН рассказывал о необычном выступлении симфонического оркестра Ленинградской области. Музыканты исполнили гимн своего региона на Эльбрусе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Суздальском кремле споют в честь 800-летия Александра Невского
кремль концерт хор суздаль александр невский капелла песнопения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru