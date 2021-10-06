Путин спрогнозировал темпы потребления нефти до 2045 года

Москва, 6 октября. Темпы потребления нефти на мировом энергетическом рынке до 2045 года будут расти на 0,7% ежегодно, заявил президент России Владимир Путин.

Цены на голубое топливо, в свою очередь, также продолжат повышаться, подчеркнул российский лидер. В целом ситуация на европейском рынке продемонстрировала ошибочность действий Брюсселя. Речь идет, в частности, о политике краткосрочных контрактов, которой придерживается Европа.

Фьючерсы газа на нидерландском хабе TTF достигли пиковой отметки в 1900 долларов за тысячу «кубов». Однако рост в среду сменился падением сразу после преодоления исторического рекорда. Теперь сырье торгуется на уровне 1325 долларов за тысячу кубометров.

Ситуация на мировом энергетическом рынке вызывает обеспокоенность, в том числе у России. В связи с этим Москва объявила о готовности работать над стабилизацией ситуации, но при условии соблюдения конкурентных условий. Таким образом, должны учитываться интересы всех участников процесса.