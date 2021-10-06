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Глушаков не сыграет за сборную России против Словакии и Словении
Спорт
Глушаков не сыграет за сборную России против Словакии и Словении
wikipedia.org  /  Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Москва, 6 октября. Футболист «Химок» Денис Глушаков из-за травмы мышц бедра пропустит матчи квалификационной стадии ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

Медицинское обследование выявило у хавбека подмосковного клуба микроповреждение задней поверхности бедра. Ранее 34-летний футболист прибыл в расположение сборной России для подготовки к октябрьским матчам, сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Глушаков заявлял, что не откажется от вызова в сборную России. Он подчеркивал, что каждый футболист мечтает играть за национальную команду. Он неоднократно заявлял о желании вернуться в ее состав.

Напомним, подопечные Валерия Карпина 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11 октября — на выезде со Словенией. После шести туров отборочного этапа россияне занимают второе место в группе H.

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