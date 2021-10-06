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Бывший президент Афганистана Гани готовил побег из страны на протяжении нескольких дней
Политика
Бывший президент Афганистана Гани готовил побег из страны на протяжении нескольких дней
Global Look Press  /  Sven Hoppe / dpa

Кабул, 6 октября. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай тщательно готовился к бегству из Кабула, заявила посол страны в США Адела Раз.

По ее словам, за несколько дней до побега глава арабской республики начал устраивать неофициальные совещания с некоторыми советниками. Такое положение вещей вызвало подозрения у членов правительства, которых не приглашали на эти встречи. Одним из них был супруг Аделы Абдул Матин Бек.

Своими наблюдениями он делился с женой по телефону. Через несколько дней Гани покинул территорию Афганистана.

Стоит отметить, что ситуация в государстве обострилась после решения Пентагона о выводе американского военного контингента из региона после 20-летнего пребывания там. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) воспользовалась этой возможностью для организации полномасштабного штурма Кабула. Правительственные войска не оказали должного сопротивления, позволив боевикам взять под контроль ситуацию в стране.

Ранее бывший президент Афганистана заявил о взломе своей страницы в социальной сети Facebook. Таким образом он прокомментировал появившийся пост с просьбой признать новое правительство республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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