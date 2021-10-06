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Суд арестовал организатора полета на разбившемся в Лыткарине вертолете
Происшествия
Суд арестовал организатора полета на разбившемся в Лыткарине вертолете
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 октября. Решением суда в Москве индивидуальный предприниматель, организовавший полет на потерпевшем крушение вертолете в Лыткарине, был отправлен под арест.

Женщине 1977 года рождения, которая занималась организацией экскурсионного полета, было предъявлено обвинение по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Свою вину она не признала.

Известно, что на борту разбившегося вертолета Robinson R-44, помимо пилота Александра Шапочкина, находилась молодая пара: девушка 2000 года рождения и парень 1999 года рождения, которые приехали в Москву из Пермского края. Они приходились друг другу родственниками. Отцом погибшей является священнослужитель, а отцом погибшего — владелец крупного завода в Соликамске.

Все произошло в подмосковном Лыткарине вечером в воскресенье, 3 октября. После падения на Тураевское шоссе все находившиеся на борту вертолета погибли. За штурвалом находился опытный пилот Александр Шапочкин, который неоднократно принимал участие в европейских чемпионатах по авиаралли в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали организатора полета на разбившемся в Подмосковье вертолете.

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вертолет крушение лыткарино
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