Аргентинский экономист Анзалоне рассказал ФАН о противоречиях в Меркосур

Позиция Бразилии по региональным вопросам становится все более агрессивной — по мере того как заканчивается срок полномочий президента Жаира Болсонару. На прошлой неделе бразильский министр экономики Паулу Гедес открытым текстом предложил Аргентине выйти из блока Меркосур, поскольку категорически не согласен с «идеологическим подходом в экономике».

Лео Анзалоне, молодой аргентинский экономист, который поддерживает правящую коалицию «Общий Фронт», рассказал специальному корреспонденту МФАН о причинах раскола и объяснил, какова позиция Аргентины в данной ситуации.

«Кто не согласен, может выйти»

Последняя встреча лидеров стран-членов Меркосур показала, что позиции Уругвая и Бразилии сильно расходятся с мнением Аргентины. На заседании Международной торговой палаты (CCI) 28 сентября министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил, что блок «ориентирован на интеграцию», а «идеологический подход» в экономике неприемлем.

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«Тот, кто с этим не согласен — может выйти», — объявил Гедес, прозрачно намекая на Аргентину.

ФАН: В чем суть разногласий между президентом Фернандесом и президентами Бразилии и Уругвая?

Лео Анзалоне: Разногласия касаются того, как должен функционировать таможенный союз Меркосур.

Федеральное агентство новостей /

С точки зрения президента Аргентины Альберто Фернандеса, необходимо соблюдать Асунсьонский договор, который был заключен между Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Парагваем в 1991. В договоре прописано, что в целях повышения значимости региона в приоритете должны быть общие интересы стран-членов. Асунсьонский договор в дальнейшем лег в основу Меркосур.

Наш президент выступает за единообразие таможенных инструментов и настаивает на том, чтобы льготные пошлины использовались только при товарообмене внутри блока. Бразилия и Уругвай придерживаются другого мнения. Они желают действовать в индивидуальном порядке и снизить налогообложение для импорта из стран, не принадлежащих Меркосур. Например, Уругвай намеревается заключить договор о свободной торговле с Китаем. А сам Гедес нацелился в единоличном порядке подписывать договор о свободной торговле с Южной Кореей, США и Японией.

/ Федеральное агентство новостей

— Какой именно «таможенный инструмент» имеется в виду?

— Налог на ввоз импортной продукции, имеющей добавочную стоимость. Это так называемый ЕВТТ (внешний таможенный тариф). В настоящее время он составляет приблизительно 20%; однако Бразилия предлагает понизить его до 10%, а Аргентина — повысить до 75%.

— Существенная разница...

— Да. Мы считаем, что в кризисной ситуации необходимо поддерживать национального производителя. И дело тут не в «идеологическом подходе»: просто для Аргентины (и для индустриального сектора Бразилии) разногласия по поводу пошлин чреваты потерей рынка внутри блока.

Региональная интеграция под вопросом

«Аргентина, не стой на нашем пути! Бразилия будет тверда и не изменит своего мнения. Позиция аргентинцев такова, что если их страна переживает трудности, то остальные страны тоже не могут двигаться вперед», — заявил Паулу Гедес на заседании Международной Торговой Палаты (CCI).

Впрочем, в том же выступлении он милостиво разрешил Аргентине «вернуться» в Меркосур — года через два-три, когда «дела наладятся».

Global Look Press / Antonio Molina / www.imago-images.de

— Каково ваше мнение о заявлениях Пауло Гедеса?

— Некрасивые заявления. Угрожать некрасиво, тем более своим. Приличные люди так не делают. Воспользуюсь случаем и процитирую нашего президента, который свое время о разногласиях выразился более элегантно. Он сравнил МЕРКОСУР с кораблем и сказал, что договариваться лучше на берегу: пусть те страны, для которых интеграция и соблюдение договоренностей — это «слишком тяжелый груз», на берегу и остаются.

Столько лет все нормально функционировало — но Паулу Гедес, похоже, не в курсе, или забыл, каковы его права и обязанности в рамках нашего таможенного союза. Я, как экономист, считаю, что Меркосур — отличный инструмент для развития региона. В 2000-х показатели роста были прекрасные.

— И что же теперь Аргентине делать?

— Я думаю, что Аргентина вполне может служить ориентиром для стран региона. Не только с точки зрения геополитики, но и в экономическом плане. Мы выступаем за интеграцию. Поэтому наша страна поддержала Эво Моралеса в критический для него момент. У нас прекрасные отношения с Мексикой.

Однако Гедес и Болсонару высмеяли договоры, которые Аргентина заключила с Сальвадором и Доминиканской Республикой. Наша основная проблема сейчас — это нехватка долларов. Особенно учитывая внешний долг, который на нас повесил экс-президент Маурисио Макри: 100 миллионов долларов за четыре года...

Федеральное агентство новостей /

Меркосур или БРИКС?

Меркосур, на постоянной основе объединяющий Аргентину, Бразилию, Уругвай и Парагвай, функционирует в статусе таможенного союза стран Южной Америки с января 1995 года. В качестве ассоциированных членов в него входят также Чили, Колумбия, Эквадор, Суринам, Гайана и Перу.

В 1996 году прошли три рабочие встречи между представителями Меркосур и Межгосударственным экономическим комитетом Экономического союза СНГ, а в 2000 году в городе Бразилиа состоялась первая встреча руководства Группы общего рынка Меркосур непосредственно с делегацией, представляющей Россию.

В декабре 2003 года глава МИД России Игорь Иванов впервые принял участие в прошедшем в Монтевидео саммите Общего рынка стран Южного конуса. В ходе встречи было принято Совместное заявление о формировании механизма многостороннего политического диалога между Россией и Меркосур. Однако, условия для более интенсивного взаимодействия пока так и не сложились.

wikipedia.org / United States Department of Defense / Public Domain

— Если Аргентина все-таки решит выйти из Меркосур, рассматриваете ли вы вариант её вступления в БРИКС?

— Наша задача в данный момент: с одной стороны, раздобыть доллары, а с другой (на «домашнем» уровне) создать как можно больше рабочих мест. Если вступление в БРИКС может поспособствовать достижению этих целей — конечно. Но эту тему следует как можно лучше изучить. Насколько я знаю, пока что она не рассматривалась.

На данный момент нашим экспортным «коньком» являются легкое машиностроение и агрокомплекс. Пандемия подрезала крылья туризму, но и эту отрасль мы восстановим. У нас отличный потенциал. Если БРИКС им заинтересуется, мы готовы рассмотреть предложения с их стороны.

— А какими вы видите перспективы торговли с Россией? Может ли Россия оказаться для Аргентины интереснее Китая?

— Взаимодействие между нашими странами имеет свою историю. Еще с тех времен, когда была не Россия, а Советский Союз. Сейчас мы как никогда заинтересованы в том, чтобы экспортировать за рубеж не сырье, а продукты, имеющие добавочную стоимость. Россия – это огромная страна, а русские имеют вкус к жизни. Коллеги рассказывали, что вашим соотечественникам нравится наше вино и сыры. Это могло бы стать одним из направлений. Но может быть вас заинтересуют наши наукоемкие технологии. Или агротехника — у Аргентины имеются собственные наработки в этой сфере машиностроения.

С ноября 2021 года наша страна вновь открывается для туристов. Путь ваши соотечественники приезжают, пробуют и делают выводы.