Стрижки парикмахера из Саранска собирают сотни тысяч просмотров в TikTok

Елена Козина придумывает необычные стрижки, дает им названия, снимает результат на телефон, чем и зарабатывает большую любовь аудитории.

Салон простой, а парикмахер — нет. В фантазиях Елены живут и воплощаются в реальность настоящие шедевры причесок. Простые и изящные, но в то же время яркие и креативные укладки уже давно завоевали сердца клиентов саратовской рукодельницы.

Идея зарегистрироваться в TikTok пришла Елене Козиной спонтанно. На тот момент опыт парикмахерши составлял уже 35 лет. Она решила попробовать новую для себя социальную сеть, не обращая внимания на отговоры детей. Сперва использовала аккаунт, снимая видео для своих учениц, а потом придумала фишку с вращением «готовых» клиентов на кресле. После нескольких выпущенных таких сюжетов на женщину буквально обрушилась популярность.

«Особенность в том, что я вот здесь снимаю такие крутящиеся видосы, которые всем зашли хорошо, нравятся очень», — делится историей успеха Елена.

Секретом такого интереса к своему аккаунту Елена видит то, что она демонстрирует не просто прически, но и лица довольных клиентов. Названия же парикмахерским шедеврам она придумывает самостоятельно, среди самых популярных: «Зимняя вишня», «Осенний штрих-код», «Шейх», «Русалочка», «Комета», «Шторы», присутствуют также и мужские варианты.

«Мне очень нравится, как она меня обслуживает, стрижет, делает прически на день рождения или Новый год. Она всегда что-нибудь такое изящное сделает, что я очень довольна», — признается клиент Ирины Наталья Сорокина.

Елена любит свою работу и каждый раз ждет клиентов, чтобы подарить им новую красоту, а подписчики ждут новых роликов своей фаворитки и с удовольствием любуются прекрасными творениями.