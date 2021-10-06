Ксения Бородина не хочет общаться с Курбаном Омаровым даже ради дочери

Москва, 6 октября. Известная телеведущая Ксения Бородина после пережитого второго развода нелестно отзывается о бизнесмене Курбане Омарове. Она не хочет общаться с экс-возлюбленным даже ради дочери.

Развод звездных супругов по-настоящему шокировал многомиллионную аудиторию подписчиков звезды «Дома-2». За шесть лет брака пара проецировала картинку идеальной семьи, воспитывая общую дочь Теону. Однако спустя время после расставания теледива заявила, что не планирует общаться с Омаровым и не хочет его видеть на дне рождения их общего ребенка.

«Я отмечу отдельно. Потом, если захочет, пусть справляют еще. Мы не общаемся с папой Теоны, и нет никакого желания общаться в будущем», — призналась Бородина во время общения с фолловерами в Instagram.

Подписчики удивились, что ведущая «Дома-2» так резко изменила свое отношение к супругу. Еще несколько месяцев назад она предпочитала не комментировать сложившуюся ситуацию, а теперь отказывается даже приглашать мужчину на день рождения ребенка. Бородина считает, что в детский праздник ее дочь будет занята аниматорами и гостями, и ей ни к чему видеть собственного отца.

«Ребенок будет занят друзьями и аниматорами. <...> Честно вам сказала, видеть и слышать не хочу человека. И это не злость и обида, это уважение к себе прежде всего. Общих пересечений у нас с ним нет», — отметила теледива.

После развода Бородина стала откровеннее одеваться и даже решилась на эксперимент — отправилась в телепроект «Ледниковый период». Однако дебют на коньках не стал успешным. По итогам первого выпуска телеведущую признали худшей среди других звезд.