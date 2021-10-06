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Меркель: транспортировка газа по «СП-2» еще не одобрена

  /   Обновлено: 06 октября 2021 15:45
Экономика
Меркель: транспортировка газа по «СП-2» еще не одобрена
bundeskanzlerin.de

Берлин, 6 октября. Трубопровод «Северный поток — 2» пока еще не получил разрешение для транспортировки газа. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Регулятор ФРГ ранее потребовал от Nord Stream 2 AG предоставить информацию о соответствии «Северного потока — 2» всем нормативным требованиям ЕС. Оператор должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к газопроводу и интеграцию инфраструктуры в немецкий рынок.

Nord Stream 2 AG, комментируя это заявление, отметила, что «Северный поток — 2» получил все необходимые разрешения и реализован в соответствии с применимыми национальными законодательствами и нормами международного права. Оператор уже получил необходимые разрешения на эксплуатацию от четырех стран ЕС, в территориальных водах которых проходит газопровод, отмечается в сообщении компании.

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