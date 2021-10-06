Крутой парень и настоящий воин: музыканты вспоминают Игоря Талькова в день его памяти

Ровно 30 лет назад — 6 октября 1991 года — не стало знаменитого рок-музыканта, поэта и актера Игоря Талькова. Ушедший из жизни на пике творчества, Тальков, без сомнений, оставил заметный след в истории нашей музыкальной культуры, а его убийство до сих пор считается одним из самых загадочных преступлений в мире шоу-бизнеса. В день памяти музыканта ФАН решил поговорить о личности и творчестве певца с его коллегами по цеху и выяснить, считают ли они Талькова действительно культовым музыкантом.

Публику не обманешь

Лидер хеви-метал группы «Артур Беркут» и экс-вокалист легендарной группы «Ария» Артур Беркут был знаком с Тальковым лично и относится к его творчеству с любовью и уважением. По его признанию, в свое время им довелось выступать на одной сцене — это были гала-концерты, «сборные солянки» с участием массы артистов. И от этой работы у него остались только хорошие воспоминания.

«В то время, которое мы проводили вместе, он был очень спокойный, очень добрый и отзывчивый человек, очень внимательный. Просто замечательный не то чтобы человек — музыкант потрясающий. Мне кажется, он был очень крутым парнем», — вспоминает Артур Беркут.

Секрет дикой популярности Талькова, по его мнению, довольно прост. Как и многие выдающиеся музыканты, он писал свои песни от сердца и души, вел, как говорится, искренний диалог со слушателем.

«Это такие вещи, можно сказать, плакатные. Все тексты, которые он писал, — это его переживания, и переживания не напыщенные, не по заказу сделанные. Просто все делалось от сердца, от души, а нашу публику обмануть фактически невозможно», — подчеркивает собеседник агентства.

Из всего репертуара культового певца Артур Беркут выделяет композицию «Фатальная колесница», написанную в 1990 году. Любимую песню рокеру даже удалось исполнить на одном из вечеров памяти легендарного музыканта.

«Она мне очень-очень нравится. Ну и, соответственно, «Чистые пруды» — знаковая песня, которая затрагивает сердца очень многих любителей музыки и любителей именно такого жанра», — заключил музыкант.

Бескомпромиссность как путь к трагедии

Своим «братом по духу» Талькова считает другой известный музыкант, актер театра и кино Никита Джигурда. Артисту также удалось в свое время поучаствовать в совместных представлениях со звездой, и уже тогда ему было понятно, что это — гениальный музыкант, поэт и актер. И настоящий воин, который был убит совсем не случайно.

«Игорь Тальков — замечательный, гениальный, и мне очень нравится, что делает его сын Игорь Тальков-младший — с таким же неуемным характером, талантливый, очень часто бескомпромиссный, как Игорь Тальков-старший. Его бескомпромиссность, что называется, послужила поводом для убийства. А вся эта разборка, которая была, — это все прикрытие, за этим стоят другие силы, не те, которые были официально объявлены, — делится собеседник ФАН. — И вообще, вся эта история с убитыми героями и поэтами как раз подтолкнула меня к использованию маски юродивого. Ибо юродивым прощают то, чего не прощают героям. Я свое отгеройствовал — я так же, как и Игорь, рубил правду-матку, но потом поднялся на другую глубинную ступень и осознал, что есть другие, более тонкие, способы влияния на реальность».

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Говоря о том, было бы актуально творчество Талькова сегодня, если бы не трагедия, артист напоминает, что в истории не существует сослагательного наклонения, и на 99% события нашей жизни предопределяются свыше.

«Если бы он не был убит тогда, был бы убит позже. Он не выдержал бы и не пошел бы на те компромиссы, на которые пошли большинство в шоу-бизнесе, и был бы убит в 95-м или в 96 году, когда весь шоу-бизнес продался. <...> Я, кстати, один из немногих, кто, несмотря на предложения крутых ребят и бабки, не поехал, потому что знал, что происходит, и потому что для меня это было бы предательством и Игоря Талькова, и Виктора Цоя, и Владимира Высоцкого, — размышляет Никита Джигурда. — Я очень часто надеваю свои маски для того, чтобы не повторить судьбу великих поэтов, музыкантов, философов, воинов, но по вертикали продолжать их великие дела».

В завершение артист поделился, что сейчас в память о легенде записывает одну из его известных песен — «Бывший подъесаул». Рок-балладу, в основу которой легли реальные исторические события, он считает ни много ни мало гениальной.

«Я сейчас как раз записываю его гениальную композицию «Бывший подъесаул», которая очень актуальна сегодня, ибо сейчас, увы, определенные силы стравливают людей, используя древний римский постулат: «Разделяй и властвуй». Простых людей, тружеников стравливают силовиками, определенные силы зовут людей на площадь, понимая, что те будут репрессированы, и кормят их иллюзией. Ибо ничего через бунт и революцию сегодня невозможно сотворить», — подытожил собеседник агентства.

Ранее ФАН сообщал, как проходит расследование дела об убийстве Игоря Талькова. В Следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу корреспонденту издания заявили, что следователи делают все возможное для всестороннего рассмотрения этого дела.