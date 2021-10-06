Межплеменные столкновения в Южном Судане привели к гибели 37 человек

Джуба, 6 октября. Возобновление насилия на религиозной почве в южносуданском штате Вараб привело к гибели по меньшей мере 37 и ранению 48 мирных жителей, заявили источники в органах безопасности.

Согласно сообщению заместителя пресс-секретаря Национальной службы полиции Джеймса Дака Карло, в воскресенье в деревне Руматинг на востоке провинции Тунг вспыхнули бои с участием вооруженных групп.

«Межклановый конфликт вновь разразился в Варабе. Как и прежде, причиной послужила кража скота», — отметил офицер.

Чиновник добавил, что в результате столкновений в данной местности сожжено несколько жилых домов. Власти штата прилагают усилия для улучшения ситуации с безопасностью в пострадавших районах. Дак Карло пообещал, что правительство привлечет всех виновных к ответственности.

Нападения с целью угона домашнего скота и межплеменные конфликты регулярно приводят к масштабным людским потерям. Проведенная в прошлом году кампания властей по разоружению граждан в регионах Вараб и Тунг встретила активное сопротивление боевиков, что в итоге привело к еще большему количеству жертв.