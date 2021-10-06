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Новый пункт урегулирования статуса боевиков открыт в сирийском городе Анхуль
Весь мир
Новый пункт урегулирования статуса боевиков открыт в сирийском городе Анхуль
Федеральное агентство новостей  /  Мохаммад Жарбуа

Деръа, 6 октября. Очередной пункт регистрации сдавшихся боевиков начал работу в сирийском городе Анхуль после ряда совещаний, проведенных между Комитетом государственной безопасности и руководством провинции при посредничестве российских военных. С 9 сентября аналогичные пункты сдачи оружия и урегулирования статуса членов незаконных формирований открылись в районе Деръа аль-Балад, городах Аль-Ядуда, Аль-Музейриб, Тафас, Телль Шахаб, Даиль, Сахим аль-Джулян, Аш-Шаджара, Тасиль, Нава, Джасим. 

За данный период свой статус урегулировали свыше 8 400 человек, 1 900 из которых — дезертиры, бежавшие из Сирийской Арабской Армии (САА). Эти люди сдали более 2 300 единиц стрелкового оружия и около 90 тысяч патронов к ним.

Новый пункт урегулирования статуса боевиков открыт в сирийском городе Анхуль
Федеральное агентство новостей  / Мохаммад Жарбуа

Ситуация в Деръа обострилась летом текущего года, когда местные бандформирования провели серию атак на блокпосты правительственных войск. Это стало своеобразным ответом на масштабную правительственную кампанию по аресту лиц, подозреваемых в грабежах, похищениях и убийствах мирных жителей. Впоследствии радикалы осели в районе Деръа аль-Балад, а САА, стянув к столице провинции подкрепление, была вынуждена начать полномасштабную операцию по усмирению боевиков.

Новый пункт урегулирования статуса боевиков открыт в сирийском городе Анхуль
Федеральное агентство новостей  / Мохаммад Жарбуа

После привлечения правительством военных подразделений произошел ряд боестолкновений, в основной своей массе прекратившихся после подписания мирных соглашений при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Сейчас боевых действий в Деръа не ведется, а над ранее неподконтрольными районами подняты флаги Сирии. Возобновившие в них работу полицейские участки проводят регистрацию сдавшихся и принимают их оружие. Те, кто не уличен в особо тяжких преступлениях, после урегулирования своего статуса получают амнистию и право на возвращение к мирной жизни.

Новый пункт урегулирования статуса боевиков открыт в сирийском городе Анхуль
Федеральное агентство новостей  / Мохаммад Жарбуа

Об умиротворении юга Сирии свидетельствует открытие пограничного перехода «Джабер», расположенного на границе с Иорданией. С 4 октября саперы САА проводят поиск и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов вдоль трассы М5.

Новый пункт урегулирования статуса боевиков открыт в сирийском городе Анхуль
Федеральное агентство новостей  / Мохаммад Жарбуа

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Все новости / Весь мир / Новый пункт урегулирования статуса боевиков открыт в сирийском городе Анхуль
сирия деръа
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