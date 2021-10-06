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Российский «киноэкипаж» освоился на МКС и чувствует себя нормально

  /   Обновлено: 06 октября 2021 15:34
Общество
Российский «киноэкипаж» освоился на МКС и чувствует себя нормально
roscosmos.ru  /  ЦПК / Роскосмос

Москва, 6 октября. Члены российского «киноэкипажа», отправившегося на МКС для съемок фильма «Вызов», чувствует себя хорошо, заявили медицинские специалисты.

Врачи Центра подготовки космонавтов провели сеанс связи с членами «киноэкипажа», в состав которого вошла актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Проведен сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полёта как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану», — рассказал он на своем канале в мессенджере Telegram.

Как сообщалось ранее, члены «киноэкипажа» отправились на Международную космическую станцию для съемок нового российского фильма, получившего название «Вызов». Часть съемок будет проводиться в американском сегменте МКС. Космонавты вернутся на Землю 17 октября.

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Все новости / Общество / Российский «киноэкипаж» освоился на МКС и чувствует себя нормально
Юлия Пересильд космос мкс космонавты киноэкипаж
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