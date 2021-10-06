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Lockheed Martin открыла завод по производству гиперзвуковых ракет в США
Армия
Lockheed Martin открыла завод по производству гиперзвуковых ракет в США
af.mil  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 6 октября. Корпорация Lockheed Martin объявила об открытии в США предприятия, которое займется производством гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A.

Согласно сообщению представителей корпорации, завод располагается в городе Кортленд. Он занимает территорию свыше шести тысяч квадратных километров и получил название Ракетное сборочное здание 4 (Missile Assembly Building 4 - MAB 4).

Сообщается, что предприятие планирует произвести до конца 2022 года как минимум 12 гиперзвуковых реактивных снарядов AGM-183A в рамках программы Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) для Военно-воздушных сил США.

В то же время отмечается, что эти ракеты еще не прошли ни одного успешного испытания. Две попытки тестового запуска боеприпаса с борта стратегического бомбардировщика B-52H над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии, предпринятые в текущем году, закончились полным провалом.

Ранее сообщалось, что российская ракета «Циркон» не оставила Соединенным Штатам шанса догнать Россию в области гиперзвука. В то же время Вашингтон из-за бюрократии и боязни рисков крайне медленно действует в военной сфере в условиях конкуренции с Москвой и Пекином, передает RT.

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сша ракета гиперзвук
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