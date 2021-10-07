Новейшую российскую снайперскую винтовку Чукавина ждут в войсках

Ждут ли новейшую российскую снайперскую винтовку СВЧ в войсках? Безусловно, да. Сможет ли она быстро заменить свою предшественницу СВД? Безусловно, нет. Замена СВД на СВК будет осуществляться столь же постепенно, как сейчас в нашей армии происходит замена автоматов АК74М на новейшие автоматы АК-12. К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший историю появления СВЧ.

Снайперы бывают разными

5 октября концерн «Калашников» сообщил об успешном завершении государственных испытаний новейшей 7,62-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), призванной заменить в ВС РФ советского «ветерана» — 7,62-мм снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

«В настоящее время идет документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение», — уточнил представитель концерна.

Известие о том, что СВЧ, разработанная в рамках ОКР «Жнец», прошла испытания с положительным результатом, вызвало у российской общественности неоднозначную реакцию. Многие не понимали, откуда СВЧ появилась и, главное, зачем она нужна в ситуации, когда в нашей армии еще с 60-х «полным-полно» СВД.

Что ж, давайте разберемся.

Начнем с того, что смысл термина «снайпер» военные армий стран Запада и военные СССР/современной России понимают по-разному. Для первых снайпер — это стрелок, действующий относительно самостоятельно, в отрыве от общевойсковых подразделений и поражающий цели в основном на средних и дальних дистанциях (до 1,5 км). Разумеется, выполнение таких задач подразумевало очень высокие требования к квалификации стрелка, а также характеристикам оружия, боеприпасов и прицельных устройств.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Снайпер же в советской (а теперь и в современной российской армии) чаще соответствует англоязычному термину designated marksman. То есть это стрелок, являющийся частью отделения и поражающий цели на малых, а также средних дистанциях. Фактически основной функцией отечественного «марксмана» считается повышение дальности эффективного огня отделения на расстояниях, превышающих дальность эффективного огня основного оружия бойцов его подразделения. То есть советский/российский снайпер-«марксман» — это «длинная рука мотострелкового отделения», уничтожающая командиров, связистов, пулеметчиков и противотанкистов противника на дистанции больше той, на которую может «дотянуться» обычный АК. С точки зрения необходимых вложений в обучение и экипировку стрелка такой «марксман» будет обходиться государству куда дешевле, чем подготовка настоящего снайпера.

Исходя из вышеуказанного критерия, советские военные, готовившиеся к третьей мировой, решили сделать ставку на «марксманов», а не на классических снайперов. Соответственно, именно под «марксманов» был разработан в 60-е и советский снайперский комплекс, включавший 7,62-мм самозарядную снайперскую винтовку СВД, снайперский патрон 7Н1 и прицел снайперский оптический ПСО-1. На Западе тоже озаботились созданием оружия для своих «марксманов», что привело, например, к появлению в американской армии 7,62-мм самозарядной снайперской винтовки М21, близкой по характеристикам к СВД. У той и другой эффективная дальность ведения огня находится в пределах 800 метров, что для 60-х годов считалось вполне приличным показателем. Кучность винтовок-«марксманок» — 1,24-2 МОА (Minute Оf Angle — угловая минута) тоже нареканий не вызывала.

Нужна винтовка нового поколения

Время шло и к середине второго десятилетия XXI века ситуация на поле боя серьезно поменялась. Третьей мировой, к счастью, так и не случилось, зато произошло множество войн локальных. В ходе них выяснилось, что эффективная дальность огня «марксманок», а значит и их кучность, явно недостаточны. За рубежом параметры винтовок «марксманов» стали «подтягивать», приближая эффективную дальность ведения огня к одному км, а кучность — к 1 МОА, что стало показателями уже настоящего снайперского оружия. В России тоже без дела не сидели: концерн «Калашникова», выпускавший СВД, разработал комплект для «тюнинга» винтовки Драгунова. Так появилась СВДМ — снайперская винтовка Драгунова, модернизированная, получившая складные сошки, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки и утолщенный ствол, повышающий стабильность и кучность боя. Безусловно, СВДМ превосходила по своим характеристикам СВД, но в своей основе оставалась все той же «самозарядкой», которая была принята на вооружение еще в 1963 году. Российским «марксманам» явно требовалась винтовка нового поколения.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Такое оружие публика увидела в 2016 году, когда концерн «Калашников» на форуме «Армия» представил модульную «самозарядку», именовавшуюся СВК. Аббревиатура, надо полагать, расшифровывалась как «снайперская винтовка Калашникова». Более эргономичная, компактная и легкая, чем СВД, СВК была создана в двух калибрах. В варианте под патрон 7,62x54R СВК могла использовать 10-патронные магазины винтовок СВД. В варианте под патрон 7,62x51 NАТО было возможно использование магазинов повышенной емкости, вмещающих до 20 патронов.

СВК имела достаточно необычную «перевернутую» компоновку со стальной ствольной коробкой П-образного сечения, в которой в «подвешенном» состоянии располагалась затворная группа. Самое же главное — кучность СВК при использовании снайперских боеприпасов составляла 1 МОА. Своими высокими характеристиками новая винтовка привлекла к себе внимание министра обороны Сергея Шойгу, а американский журнал The National Interest включил СВК в топ-5 рейтинга «Оружие будущего», которым могут оснастить российскую армию к 2030 году.

После премьеры 2016 года конструкция винтовки постоянно дорабатывалась. Появился вариант оружия под мощный патрон 8,6x69 (.338 Lapua Magnum), разработанный для высокоточной стрельбы по различным целям на дистанциях до полутора километров. Сотрудники «Калашникова» особо отмечали тот факт, что при разработке этой винтовки были учтены пожелания действующих снайперов из различных специальных подразделений.

Помимо доработки и изменения конструкции оружия, произошла и смена названия винтовки. Из СВК она в 2017 году превратилась в СВЧ — снайперскую винтовку Чукавина. Одновременно с этим появилась информация, согласно которой эффективная дальность ведения огня из СВЧ достигает тысячу метров.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Кроме технических доработок, продолжалась и эволюции наименований оружия. Те образцы, которые на «Армии-2017» именовались как СВЧ 7,62x54R, СВЧ 7,62x51 и СВЧ 8,6x69, на «Армии-2018» уже превратились, как указано в каталоге «Калашникова», в СВЧ-54, СВЧ-51 и СВЧ-69. Из СВЧ-51 (ошибочно названной в СМИ СВЧ-308) 19 сентября 2018 года весьма успешно отстрелялся лично Владимир Путин. Впервые взявший в свои руки винтовку Чукавина, глава государства произвел из нее пять выстрелов с расстояния 600 метров и, как сообщается, попал в цель более половины раз. Это свидетельствует не только о неплохих навыках президента как стрелка, но и о высоких характеристиках самой СВЧ. После той рекламы, которую Путин невольно устроил СВЧ, было бы странно, если бы новейшее оружие по завершении заводских испытаний не было допущено до испытаний государственных, открывающих перед винтовкой Чукавина возможность не только быть принятой на вооружение ВС РФ, но и получить сертификацию для гражданского рынка.

Первая информация о том, что СВК наконец-то вышла на стадию испытаний появилась в начале текущего года.

«В настоящее время создаваемая в рамках ОКР «Жнец» винтовка СВЧ доработана с учетом пожеланий заказчика и продолжает проходить цикл государственных испытаний», — сообщил гендиректор «Калашникова» Дмитрий Тарасов 22 февраля на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

5 октября, как мы знаем, СВЧ (скорее всего, в варианте под «русский» патрон 7,62x54R, а не под «экспортные» 7,62x51 и 8,6x69) уже прошла испытания с положительным результатом, что не может не радовать. Ждут ли винтовку Чукавина в войсках? Безусловно, да. Сможет ли она быстро заменить собой СВД? Безусловно, нет. Ожидать, что концерн «Калашников» за пару-тройку лет успеет выпустить столько же СВЧ, сколько сейчас имеется в частях ВС РФ СВД, означает заниматься заведомым самообманом. Чудес не бывает. Следует ожидать, что замещение винтовкой Чукавина винтовки Драгунова будет осуществляться столь же постепенно, как сейчас в армии происходит замена автоматов АК74М на новейшие автоматы АК-12.

В качестве P. S.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Кстати, у «Калашникова» есть, что предложить и «настоящим» снайперам — не «марксманам». Это 8,6-мм высокоточная снайперская винтовка ВСВ-338 с эффективной дальностью ведения огня до 1,5 км и кучностью менее 1 МОА. Еще более впечатляющие снайперские «инструменты» выпускает российская частная компания Lobaev Arms. Среди ее модельного ряда имеется, например, использующая патрон .408 Cheytac снайперская винтовка DXL-4 «Севастополь», обеспечивающая уверенное поражение целей на дальностях более двух км и имеющая при этом кучность в 0,45 МОА.

Впрочем, современные российские винтовки для «настоящих» снайперов — это уже совсем другая история.