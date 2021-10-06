Палестинцы выкрали сотни единиц оружия со складов армии Израиля

Иерусалим, 6 октября. Израильское издание Haaretz опубликовало отчет, в соответствии с которым со складов национальной армии (ЦАХАЛ) в период с 2013 по 2020 годы было выкрадено оружия на сумму 15 миллионов долларов.

Речь идет о стрелковом вооружении, различных типах гранат, взрывчатке, минах, гранатометах, полутора сотнях тысяч единиц боеприпасов к ним. По всей видимости, реальные потери значительно выше за счет неучтенной части.

Хищениями занимаются палестинцы, которые используют их преимущественно для криминальных разборок, о чем в недавнем интервью сообщал министр внутренних дел Израиля.

Организационные проблемы в израильских структурах безопасности являются предметом широкой дискуссии в еврейском обществе. Так, в сентябре произошел резонансный побег шестерых террористов из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» — одного из самых охраняемых пенитенциарных учреждений страны. Это стало возможным вследствие грубых нарушений при постройке самой колонии и пренебрежением должностными инструкциями со стороны тюремного персонала.

Отлов беглецов занял почти две недели и завершился успехом во многом за счет допущения критических ошибок самими террористами. Так, они двинулись в очевидном направлении своих жилищ и не планировали бежать в Ливан и Иорданию, на что у них хватило бы времени. Также они использовали мобильные телефоны, по которым спецслужбы определили районы их местонахождения.