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Матвиенко увидела в сбое Facebook стимул для развития Рунета

  /   Обновлено: 06 октября 2021 15:33
Политика
Матвиенко увидела в сбое Facebook стимул для развития Рунета
Фото от пресс-службы Совета Федерации

Москва, 6 октября. Глобальный сбой в работе крупных интернет-сервисов, социальных сетей и мессенджеров — это сигнал о необходимости развивать Рунет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко прокомментировала многочасовой обвал Facebook и других крупных сайтов и сервисов в беседе с представителями прессы. В произошедшем председатель Совета Федерации увидела повод задуматься о создании отечественных альтернатив западному бигтеху и укреплять цифровую независимость России.

«Мы развивали и будем дальше продолжать развивать собственные IT-платформы, мессенджеры, собственный Рунет, чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить государство от последствий такого рода возможных аварий», — заявила экс-губернатор Петербурга.

По словам Матвиенко, перед отечественными специалистами должна стоять задача создать конкурентоспособный продукт, переход россиян к которому должен пройти без принуждений. Также в ходе общения с журналистами спикер Совфеда опровергла слухи о введении локдауна в стране из-за коронавируса.

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