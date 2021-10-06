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Анжелика Варум рассказала про последний разговор с отцом и проблемы с алкоголем
Общество
Анжелика Варум рассказала про последний разговор с отцом и проблемы с алкоголем
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 6 октября. Певица Анжелика Варум в недавнем интервью блогеру Ирине Шихман призналась, что ее отец страдал от алкоголизма. По ее словам, этот недуг был одним из самых больших проблем в их семье, бороться с ним было практически невозможно, пишет Teleprogramma.pro

«Человек не мог действовать в предлагаемых обстоятельствах. Ему обязательно нужен был допинг, чтобы держать равновесие», — призналась артистка. 

По мнению Варум, в какой-то момент она осознала, что влезть в его мозг и что-то там поменять она не сможет.

Отец звезды 90-х Юрий Варум скончался в Майами в 2014 году. В последние годы жизни он страдал сахарным диабетом, ему ампутировали палец. В эти сложные времена певицу поддерживал ее супруг — певец Леонид Агутин, а также мать. 

Звезда по-прежнему не может смириться с потерей любимого отца. Она прекрасно помнит последний разговор с отцом.

«Перед уходом он мне сказал: «Марусь, я недооценил болезнь», — вспоминает артистка. 

Интересным фактом из биографии деда Юрия Варума по отцовской линии — еврея Юдки Робак — является то, как он бежал из Польши от немцев. 

Во время Второй мировой войны, чтобы члены его семьи смогли найти друг друга, он предложил поменять им фамилию на очень простую — Варум (от немецкого «Почему»). Сам Юдка погиб на войне, а его сын Ицхок спасся, уехал во Львов и взял себе новое имя — Игнат Варум. Он и стал отцом Юрия Игнатьевича Варума. 

Песни его дочери «Городок», «Осенний джаз», «Художник, что рисует дождь» написал именно он в соавторстве с Кириллом Крастошевским, который и исполнял их в первых версиях. Позже Юрий Варум основал и долгое время руководил джаз-рок группой «Лабиринт».  

Ранее сообщалось, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина получила американский паспорт. 

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Все новости / Общество / Анжелика Варум рассказала про последний разговор с отцом и проблемы с алкоголем
алкоголизм варум шихман
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