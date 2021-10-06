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Выживший после крушения частного судна мужчина зубами удерживал жену на плаву
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Общество
Выживший после крушения частного судна мужчина зубами удерживал жену на плаву
ПолитРоссия  / 

Трагичная история случилась в акватории Белого моря, женатая пара чудом спаслась, но девушка в дальнейшем скончалась.

Страшное крушение частного судна «Фаворит» произошло в акватории Белого моря в Мурманской области. После трагичного происшествия спаслись только двое из пяти людей, находившихся на борту. По рассказу источника изданию «Лайф», молодые люди находились на судне без спасательных жилетов, а парень буквально зубами удерживал свою жену на плаву.

Молодая женщина была в одном нижнем белье, поэтому получила сильное переохлаждение. К сожалению, девушку не удалось спасти. В машине скорой помощи по пути в больницу она умерла.

Всего на борту судна «Фаворит» присутствовало пять человек. В зоне бедствия работники маяка увидели прибитый к береговой линии плот и спасательный жилет, позже обнаружили парня и девушку.

До завтра поисково-спасательные мероприятия приостановлены, так как шансы спасти остальных пассажиров судна равны нулю. Невозможно провести столько времени в ледяной воде и остаться в живых. На море также наблюдается штормовая погода с резкими порывами ветра и волнами. Плот, лодку и спасательные жилеты вынесло на берег без людей. После отлива обследовали дно, но кроме кусков обшивки ничего нашли.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили затонувшее в Белом море судно.

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крушение мурманская область морское судно
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