Ласицкене поспорит с легкоатлетками Хассан и Влодарчик за звание спортсменки года

Лозанна, 6 октября. Олимпийская чемпионка ОИ-2020 в Токио, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в финальную тройку претендентов на звание спортсменки года в Европе.

На звание также претендуют голландская бегунья Сифан Хассан и польская легкоатлетка Анита Влодарчик. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте European Athletics, где проходило голосование.

Three finalists, three Olympic champions! ????



Who will be crowned women’s European Athlete of the Year at the #GoldenTracks in Lausanne on 16 October? ✨ pic.twitter.com/oVgyG48eiH