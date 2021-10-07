Предприниматель Мынбаев назвал первый шаг к успешному инвестированию в свое будущее

Мы все хорошо знаем, что такое деньги. Но далеко не каждый из нас знает о том, как работают деньги, какие законы ими управляют и какие возможности открываются перед теми, кто знает эти законы и использует их для своего блага. Понимание того, как управлять деньгами и заставить их работать на себя дает финансовая грамотность. Об этом ФАН рассказал предприниматель, инвестор, автор особой методики риск-менеджмента и управления капиталом Марат Мынбаев.

Финансовая грамотность подразумевает под собой набор определенных навыков, без которых не обойтись в повседневной жизни. Только когда вы научитесь планировать свой бюджет, держать под контролем расходы и умело распоряжаться доходами, вы сможете сделать первый шаг к своей финансовой свободе и к тому, чтобы, образно говоря, не вы работали на деньги, а деньги работали на вас, уверен эксперт.

«Финансовая свобода является частью материальной свободы, это наличие определенных финансовых активов, которые не только приносят доход, но и сами растут со временем. Финансовой свободы может достичь каждый, вне зависимости от его образования и положения. Для достижения финансовой свободы необходимы простые знания, просто мало кто из нас ими обладает. Долгие годы мы жили в ситуации, когда эти знания нам были не нужны, за нас все решало государство. Сегодня ситуация изменилась, измениться должны и мы. С чего же начать?» — задался вопросом Марат Мынбаев.

По его словам, финансовый учет и финансовое планирование — это 80% финансового успеха. Начните вести учет доходов и расходов в любой удобной вам форме — в блокноте, компьютере, в приложении для смартфона. Не надейтесь на то, что вы и так все запомните и при случае сможете подсчитать. Помните: лучше тупой карандаш, чем острый ум. Со временем необходимость записывать ежедневные доходы и расходы входит в привычку и не занимает больше трех минут в день.

Из личного архива Марата Мынбаева /

Следующий этап — финансовое планирование. Большинство из нас планирует свою жизнь от зарплаты до зарплаты, максимум откладывая на отпуск или покупку нового автомобиля. Если ваша цель — материальная свобода, необходимо начать планировать на 5, 10, 15 лет вперед. Чем больше срок — тем лучше. Каким вы видите свое финансовое положение через несколько лет? Какой капитал вы бы хотели иметь к моменту выхода на пенсию? Какие суммы вам могут понадобиться, например, через десять лет, когда придет пора вашим детям поступать в университеты? Обо все этом важно начать думать уже сейчас. Это может показаться трудным, но самое удивительное в том, что чтобы обрести финансовую свободу, не нужно обладать какими-то особыми знаниями или интеллектом. Эти знания доступны всем и могут быть получены вами вне зависимости от того, какое у вас образование или кем вы работаете, добавил он.

«Для разных людей понятие финансовой свободы разное, кому-то 100 тысяч в месяц — много, кому-то — мало. Начните с того, чтобы определиться с тем, что финансовая свобода означает именно для вас, и, определившись, выделите время для того, чтобы регулярно пополнять свои знания в сфере инвестиций», — рассказал Марат Мынбаев.

Он обратил внимание, что источников знаний сегодня — огромное множество. Это и книги, и выступления успешных инвесторов, и курсы для начинающих. У любой крупной инвестиционной компании есть такие курсы, и зачастую они абсолютно бесплатны. После того, как вы разберетесь в основах теории, переходите непосредственно к инвестированию.

pixabay.com / luxstorm

«На первом этапе инвестируйте ровно ту сумму, которую вам будет не страшно потерять. Сумма не так важна, как регулярность и периодичность, дисциплинированность. Установите для себя правила инвестирования и старайтесь не нарушать их. Правила необходимы для того, чтобы, во-первых, приучить себя к инвестиционной деятельности, ввести ее в свою ежедневную практику, а во-вторых — избежать досадных промахов. Установите максимальные пороги доходности и убыточности (в день, в неделю, в месяц) и не разрешайте себе переступать эти пороги», — добавил Марат Мынбаев.

Он заметил, что инвестиционная деятельность всегда сопряжена с риском, будьте готовы к этому. И только после того, как вы начнете получать положительный результат от инвестиций, можно начать увеличивать сумму вложений. Когда вы покупаете свою первую машину, вы точно знаете, что поцарапаете ее, пока не научитесь водить. Тот же принцип работает и в инвестициях. Дайте себе время и шанс стать успешным инвестором.