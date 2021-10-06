Путин от руки написал текст выступления на совещании по вопросам энергетики

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин от руки написал текст своего выступления для совещания по вопросам развития энергетики. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула.

Глава государства воспользовался ручкой, чтобы составить текст обращения к участникам совещания по энергетике. Заседание прошло в среду, 6 октября.

Участники совещания обсуждали ситуацию с транзитом голубого топлива через Украину. Газовый кризис в Европе также вошел в перечень поднятых тем.

Владимир Путин отметил, что спрос на энергоносители увеличивается, а цены растут. Россия превысит свои обязательства по поставкам голубого топлива через территорию Украины, добавил президент.