Волгоград, 6 октября. Смертельная авария произошла накануне вечером на южной окраине Волгограда. Автомобиль ВАЗ-2115 двигался по трассе Волгоград — Котельниково — Сальск. Как сообщает «Волгоградская правда», 27-летний водитель не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с иномаркой «Форд Куга». В столкнувшиеся машины дополнительно врезалась «Лада Ларгус».

На месте происшествия до приезда бригады скорой помощи скончались водитель ВАЗа и его 11-летний пассажир, который ехал на переднем сидении. Также пострадал еще один мальчик девяти лет, находившийся в машине. Травмы получили и водители «Форда» и «Лады». Пострадавших доставили в больницу.

Освободить из разбитой машины раненного мальчика и тела погибших удалось только с помощью прибывших сотрудников МЧС.

Ранее ФАН рассказывал о массовой аварии на Третьем транспортном кольце в Москве. Там столкнулись сразу шесть автомобилей.